北市警方即日起針對「白牌計程車」強力執法

北市警將針對「白牌計程車」進行取締開罰。（記者劉慶侯翻攝）

2019-10-26 17:39:28

〔記者劉慶侯／台北報導〕台北市近來出現許多非營業用自小客車違規攬客情況，台北市警局自即日起，將全面執行「計程車違規稽查專案勤務」取締開罰，並籲請民眾不要乘坐違法營業車輛，以維護自身安全和權益。

北市警交通大隊表示，舉凡所謂以自小客車充當計程車的「白牌計程車」，警方將依違反「道路交通管理處罰條例」第38條（汽車駕駛人違規攬客）及同條例第18條（汽車車身顏色變更）舉發。

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另違反「公路法」第77條（未申請核准，經營汽車運輸業），事涉現場營業事實之認定及處罰，爾後將由權管單位（交通局）或聯合警察局及監理所共同執行。

市警察局表示，民眾搭乘計程車應注意下列事項：

（一）車輛外觀顏色是否為純黃色、置車頂燈、後車門標識等。

（二）計程車後車窗玻璃，未依規定標識車號，或車窗玻璃黏貼不透明反光紙，無法直接觀視車內環境者，避免搭乘。

（三）察看車內右前方及前座椅後方指定插座有無置放執業登記證及副證（無者，避免搭乘）。

（四〕登記證上相片是否與駕駛人相符，並牢記車號、車行名稱及駕駛人姓名。

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