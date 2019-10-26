少女求愛嚐禁果 害情郎賠5萬、關1年7月

2019-10-26 15:07:06

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市有毒品前科的陳姓男子，前年4月與13歲國中一年級女學生小芳發生性關係，小芳當天返家被母親察覺而報警揭發，小芳偵訊時強調，是她主動求愛，「我主動與他發生性行為，當下是我主動跟他說，我想跟他發生關係」，卻沒想到害得情郎陳男，觸犯3至10年的與未滿14歲少女性交罪，法官認為他已賠償5萬元，雙方你情我願嚐禁果，陳男並無暴力脅迫，援用刑法59條「犯罪之情狀顯可憫恕」減刑，輕判徒刑1年7月。

判決書指出，高中肄業、打工維生的陳男，近3年兩度被警察查獲吸食毒品安非他命，台中地院依毒品危害防制條例各判徒刑3月，易科罰金9萬元執行完畢，他在2017年底透過網路，認識13歲國中女學生小芳（化名），交往4個多月，2018年4月8日約會見面，於陳男租屋處發生性關係，當天晚間小芳返家，母親察覺異狀，詢問得知上情，帶小芳向警方控告陳男妨害性自主。

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台中地院審理時，陳男坦承與小芳你情我願發生性關係，小芳則於偵訊時說，「剛開始認識時，我就有告訴他，我13歲，就讀國一」，不過，小芳強調，是她自己主動求愛，「當下是我主動跟他說，我想跟他發生關係，他有同意」。

台中地院認為，陳男沒有使用強暴、脅迫等手段，小芳是自願發生性行為，陳男也承坦犯行，並已賠償小芳與母親5萬元和解，刑法第227條第1項，對未滿14歲少女性交罪，法定刑是3年以上、10年以下有期徒刑，刑罰頗重，如果對陳男判處最低的3年徒刑，還是太重而失之過苛，據此援用刑法第59條，以情堪憫恕為由減刑，判處陳男徒刑1年7月，可上訴。

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