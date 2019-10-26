能高縱走跌倒骨折 直升機吊掛成功後送

南投縣消防局搜救人員，為骨折山友再次固定患部。（南投縣消防局提供）

2019-10-26 15:07:20

〔記者陳鳳麗／南投報導〕蔡姓山友不慎在能高主峰下大陸池附近跌倒骨折，無法行走，因山上始終濃霧籠罩直升機無法飛行，經消防、義消人員組成的地面搜救小組走了兩天，今天清晨找到傷者及領隊，先補充兩人糧食，並在疑似骨折患部再次固定後，再次申請直升機吊掛，老天幫忙下吊掛成功，降落嘉義基地，後送嘉義榮民醫院。

一支6人登山隊進行能高縱走行程，23日43歲蔡姓登山客在能高主峰下大陸池約100公尺處跌倒，小腿疑似閉鎖性骨折，無法再行走，向南投縣消防局求援，由領隊留下陪伴，其他4名團員繼續行程。

請繼續往下閱讀...

南投縣消防局第二大隊的消防和義消組成搜救小組上山，但因徒步需要至少1天，怕時間拖太久影響傷者傷勢，因此同步申請直升機吊掛，惟這幾天山上始終濃霧密佈，直升機無法進入山區，包括林務局和消防人員組成的地面部隊則趕緊加快腳程。終於在今天清晨6點許，在能高主峰附近接觸到蔡姓登山客和其領隊。

由於蔡姓登山客有感冒和輕微高山症的症狀，搜救帶隊官小隊長白光毅、隊員黃嘉偉、高旭光立即給予糧食及疑似骨折患部再次固定後，隊員謝孝德則到制高點回傳現場雲層天氣狀況照片，勤務指軍中心就天氣穩定，能見度高，馬上申請直升機，8時23分直升機抵達上空，將該名登山客吊掛成功，後送嘉義榮民醫院。

南投縣消防局表示，第二大隊轄內連兩週山域事故頻傳，意外原因多為登山客攀登時腳部受傷無法行走，19日在奇萊成功山屋附近，23日則在能高主峰附近，隨著登山團領隊處理方式的不同，也間接影響待救登山客的安全，因此提醒山友慎選商業登山團，先詢問領隊對突發狀況的處理能力，再決定是否跟團。

搜救人員為骨折山友再次固定好患部，再由直升機吊掛後送。（南投縣消防局提供）

這幾天山上一直都是濃霧密佈，導致直升機無法進入山區。（南投縣消防局提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法