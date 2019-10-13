小奇萊步道女山友滑倒疑骨折 救難人員護送「上山」

2019-10-13 12:05

〔記者花孟璟／花蓮報導〕通往奇萊山的「小奇萊步道」今天早上8點20分傳出有36歲女山友於步道2.4k處跌倒受傷，幸虧太管處合歡管理站先有2人出發救人，上午9點44分接觸到患者、協助固定傷處，消防局5人也在10點39分會合，由於往奇萊山登山口以上坡路為主，最快需2到3小時才能到登山口轉搭救護車送醫。

花蓮縣消防局表示，上午接獲一名男子報案指稱，太太在小奇萊步道爬山不小心滑倒，造成右腳腳踝扭傷變形，劇烈疼痛疑似有骨折，因此請求救援。上午8點46分由太管處合歡山巡山員會同保七總隊2員從小風口出發，花蓮縣消防局派駐慈恩山莊駐點的新秀消防分隊小隊長周光輝等5名警消，8點半整裝集結出發，也在9點半抵達奇萊山登山口進入搜救。

上午9點44分，太管處巡山員已回報接觸到患者，先使用軟式護木將右腳傷處固定，花了1小時好不容易才將患者往登山口方向移動約200公尺，幸好警消5人在10點39分也抵達，協助將傷者送出送醫。

從小奇萊2.4K往奇萊山登山口的路，往回走是長上坡，消防局第一大隊長朱哲民說，患者傷處嚴重，已使用sked軟式擔架將傷患固定，人員慢慢將她抬上山，顧及傷患疼痛一行人走走停停，最快也到2到3小時才能送出就醫。

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