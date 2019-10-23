消促會赴內政部抗議：消防署仍在擋修法

2019-10-23 12:10

〔記者陳鈺馥／台北報導〕台中農地工廠大火造成2名消防員殉職喪命，消防員工作權益促進會今日至內政部抗議，呼籲消防署不要「今天公祭、明日忘記」，並質疑消防署所提「消防法」修正之立法說明建議版本，對消防員生命三權嚴重打折，消防署到現在還在玩弄文字擋修法。

消防員工作權益促進會朱智宇表示，針對立法院10月24日將再度召開「消防法」修法黨團協商，其中對於消防署所擬「退避權」及「調查權」的立法說明，消促會完全無法接受。

「立法說明不要違背四大黨團的共識！」朱智宇指出，在「消防法」第20條之1「退避權」部分，四大黨團對於修正草案的立法說明已簽署，消防署後來卻又提了「打折版」的立法說明，敘述文字變成「其中可能包含無人待救而入室搶救等之危險性救災行為」。

朱智宇強調，新北泰山傢俱工廠大火、新屋大火等，均是「無人待救而入室搶救」所發生的殉職案例，消防署不要舞文弄墨，玩文字遊戲，火場沒人就不應該進去，要對這種「可能」模糊空間予以譴責。

在調查權部分，消防署所擬啟動調查權的門檻，是要援引「職業安全衛生法施行細則」第49條第2項規定，認為須達重傷「造成罹災者肢體或器官嚴重受損，危及生命或造成身體機能嚴重喪失...」才調查事故原因。

「無法接受調查權的限縮！」朱智宇提及，消防員與一般勞工沒有兩樣，甚至面對更危險的場所，工作具有高度風險，何以必須重傷後才能啟動調查，應該發生事情住院後，就可以啟動調查，呼籲內政部消防署不要一意孤行。

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