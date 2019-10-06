「火場沒人就別進」談火場救災SOP 基層挺徐國勇

2019-10-06 21:38

〔記者王冠仁／台北報導〕日前台中市大雅區一處鐵皮工廠火警，造成2名消防員因公殉職，消防員救災安全議題再次引起熱議。內政部長徐國勇不捨殉職弟兄，談論火場救災SOP時力呼「火場沒人就不要派人進去」，但有媒體嗆徐國勇非專家，質疑發言不夠專業。不過，今天有許多基層消防員直指台中火警的指揮調度確實「怪怪的」，也有消防員投書媒體，支持徐國勇替基層消防員發聲的舉動。

一名資深消防員說，根據台中大雅鐵皮工廠火警的紀錄，當天凌晨2點11分特搜大隊西屯分隊人員就趕到火場，但殉職的謝志雄與張哲嘉，卻在2點50分才被下令進入火場，這之間有將近40分鐘的時間；就算真要進火場，為什麼不早點下令？如果早10分鐘說不定就沒人會殉職。

在救災實務上，很多場合「本來就不該進去」，更何況這場火警是需要格外謹慎的「鐵皮屋火警」。若火場有人受困，進不進火場救人確實有待商榷，但此次火警，謝、張2人進火場前已確定沒人受困，進去到底是要救誰？而且只靠無線電呼叫，火場瞬息萬變，如何確定有收到撤退指令？

有媒體說，消防員必須「積極」救災，讓民眾「生命」與「財產」獲得保障，否則若火勢延燒過久造成財損增加，消防員恐被控告瀆職。對此，另名消防隊小隊長直呼，根本是無稽之談。

這名小隊長說，只要消防隊在接獲火警通報，有在規定的時間內出勤、趕往現場，就沒瀆職疑慮。此外，實務上，火災若波及到其他住戶造成財損，受害民眾往往會向「起火戶」求償；消防員冒著生命危險日夜救火救災，幾乎沒有民眾會因「燒太久」、「火太大」而質疑消防員救災不力，更遑論控告消防員瀆職。

另名消防隊幹部說，過去不少讓消防員殉職的火災發生後，外界都只談論要改善「裝備」，但徐國勇卻針對救災SOP提出建議，許多基層消防員都很認同徐所說的「火場沒人就不要派人進去」；畢竟消防員救災救難之前，必須要先保障自身安全，如果消防員受傷了，誰來救人於水火？

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