2勇消入祀忠烈祠 同袍送行淚崩

2019-10-16

數千人送最後一程

〔記者張瑞楨、楊政郡、歐素美／台中報導〕本月3日在台中市違章工廠惡火中，英勇殉職的中市消防局特搜大隊西屯分隊隊員謝志雄、張哲嘉，昨天舉辦告別式，數千名政界、縣市消防局與義消代表，送2人最後一程。內政部長徐國勇、立法院長蘇嘉全代表總統、行政院與立法院致哀，台中市長盧秀燕頒發追晉小隊長的晉陞令，靈柩覆蓋消防旗與國旗，中午11時35分啟程離開殯儀館，消防局9個大隊與51個分隊警笛齊鳴敬悼，靈車繞行西屯分隊，由值班長官宣布「任務結束！」轉往火化場，靈位入祀忠烈祠，多名同袍忍不住悲傷而淚崩。

徐國勇說，前天的消防法（修法）協商中，資訊權會入法，調查權也就是災害調查會將成立，退避權會衡量搶救目的與災害的風險，消防員「如果不進去火場的話，可能會最好」，原則上會納入消防法。

2人殉職的責任歸屬，台中地檢署仍深入調查中，至於起火當時，違章工廠內並無人員受困，外界質疑指揮官為何派遣2人進入火場而無辜喪命，基層消防員表示，2人殉職是「意外」，基層消防員應引以警惕，消防員進入火場都會注意個人安全，但火場狀況瞬息萬變，難免也會遇到意外，「是否無人受困火場，就不進入火場，以策安全？」消防員表示「不會」，因為現場狀況很難說，只要有需要，還是要進入火場，一切以現場狀況為主。

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