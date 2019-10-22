10/22 大樂透頭獎1億南投1注獨得！ 今彩539獎落基隆

2019-10-22 22:26

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（10月22日）開獎的第108000092期大樂透，頭獎共1注中獎，可獨得1億元，由「南投縣南投市崇文里中山街92號1樓」的「一六八彩券行」開出；第108000253期今彩539，頭獎共1注中獎，可得800萬元，由「基隆市七堵區福二街147號」的「百福彩券行」開出；第108000253期雙贏彩，頭獎摃龜。

第108000092期大樂透中獎號碼為「06、17、22、23、32、42，特別號：13」，頭獎共1注中獎，可得1億元；貳獎共1注中獎，每注可得160萬1068元；參獎共39注中獎，每注可得4萬4210元；肆獎共54注中獎，每注可得2萬526元；伍獎共1656注中獎，每注可得2000元；陸獎共2003注中獎，每注可得1000元；柒獎共2萬930注中獎，每注可得400元；普獎共2萬8674注中獎，每注可得400元。

第108000092期49樂合彩中獎號碼為「06、17、22、23、32、42」，四合共1注中獎，每注可得20萬元；三合共108注中獎，每注可得1萬2500元；二合共2844注中獎，每注可得1250元。

第108000253期雙贏彩中獎號碼為「01、02、04、08、09、11、12、13、14、19、21、23」，頭獎摃龜；貳獎共3注中獎，每注可得10萬元；參獎共179注中獎，每注可得500元；肆獎共2242注中獎，每注可得100元。

第108000253期今彩539中獎號碼為「05、22、24、25、38」，頭獎共1注中獎，每注可得800萬元；貳獎共149注中獎，每注可得2萬元；參獎共5733注中獎，每注可得300元；肆獎共6萬4443注中獎，每注可得50元。

第108000253期39樂合彩中獎號碼為「05、22、24、25、38」，四合共3注中獎，每注可得21萬2500元；三合共159注中獎，每注可得1萬1250元；二合共7345注中獎，每注可得1125元。

第108000253期3星彩中獎號碼為「160」，正彩21注中獎，每注可得1萬2500元。

第108000253期4星彩中獎號碼為「8816」，正彩共17注中獎，每注可得12萬5000元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站 」

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