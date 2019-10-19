10/19 今彩539頭獎開出1注！800萬獎落中壢

2019-10-19 22:14

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（10月19日）開獎的第108000251期今彩539，頭獎開出1注，可得獎金800萬元，由桃園市中壢區忠義里中華路一段753號1樓的「鎮聲商行」開出；第108000251期雙贏彩，頭獎摃龜。

第108000251期雙贏彩中獎號碼為「01、03、04、05、06、09、13、14、17、21、22、24」，頭獎摃龜；貳獎共2注中獎，每注可得10萬元；參獎共229注中獎，每注可得500元；肆獎共2480注中獎，每注可得100元。

第108000251期今彩539中獎號碼為「09、11、12、25、37」，頭獎開出1注，可得800萬元；貳獎共252注中獎，每注可得2萬元；參獎共6650注中獎，每注可得300元；肆獎共7萬1611注中獎，每注可得50元。

第108000251期39樂合彩中獎號碼為「09、11、12、25、37」，四合共4注中獎，每注可得21萬2500元；三合共254注中獎，每注可得1萬1250元；二合共7675注中獎，每注可得1125元。

第108000251期3星彩中獎號碼為「780」，正彩共22注中獎，每注可得1萬2500元。

第108000251期4星彩中獎號碼為「0964」，正彩摃龜。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。

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