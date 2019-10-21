10/21 終結19連摃！ 威力彩頭獎一人獨得 6.6億元獎落基隆暖暖

2019-10-21 22:54

〔即時新聞／綜合報導〕今（21）日晚間開獎的第108000084期威力彩頭獎開出1注，獎落「基隆市暖暖區暖暖街180號」的「好運來彩券行」，可得獎金6.6億元；第108000252期今彩539、第108000252期雙贏彩，頭獎均摃龜。

第108000084期威力彩中獎號碼為「05、07、13、20、23、27，第二區：08」，頭獎共1注中獎，每注可得6億6205萬8989元；貳獎摃龜；參獎共10注中獎，每注可得15萬元；肆獎共81注中獎，每注可得2萬元；伍獎共316注中獎，每注可得4000元；陸獎共2560注中獎，每注可得800元；柒獎共4641注中獎，每注可得400元；捌獎共2萬5841注中獎，每注可得200元；玖獎共3萬4864注中獎，每注可得100元；普獎共5萬8263注中獎，每注可得100元。

第108000084期38樂合彩中獎號碼為「05、07、13、20、23、27」，五合共7注中獎，每注可得115萬元；四合共1注中獎，每注可得6萬7500元；三合共69注中獎，每注可得5750元；二合共1575注中獎，每注可得750元。

第108000252期雙贏彩中獎號碼為「01、06、07、10、11、12、13、16、17、18、20、22」，頭獎摃龜；貳獎共7注中獎，每注可得10萬元；參獎共187注中獎，每注可得500元；肆獎共2184注中獎，每注可得100元。

第108000252期今彩539中獎號碼為「24、25、27、32、39」，頭獎摃龜；貳獎共167注中獎，每注可得2萬元；參獎共5913注中獎，每注可得300元；肆獎共6萬6913注中獎，每注可得50元。

第108000252期39樂合彩中獎號碼為「24、25、27、32、39」，四合共3注中獎，每注可得21萬2500元；三合共229注中獎，每注可得1萬1250元；二合共8050注中獎，每注可得1125元。

第108000252期3星彩中獎號碼為「427」，正彩共60注中獎，每注可得1萬2500元。

第108000252期4星彩中獎號碼為「7794」，正彩摃龜。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見台灣彩券網站

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