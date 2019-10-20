自稱醫師砸上千萬投資 騙女友匯款65萬血本無歸
列印

2019-10-20 22:59

〔記者王俊忠／台南報導〕莊姓男子與鄭姓女子交往時、向鄭女表明其是醫院身心科醫師，莊見鄭女想投資，便誆騙指她資本額太少、無法自己做投資，而他投入上千萬元、靠投資賺很多錢。鄭女前後共匯款65萬元到莊男金融帳戶，後來鄭女需用錢時，莊男百般推諉不還錢，女方怒告騙子男友。

一審刑事查明莊男涉向女友詐財情節、依詐欺取財罪判莊男1年2月徒刑；刑事庭也宣告要沒收莊的65萬元犯罪所得。屋漏偏逢連夜雨的是連莊的女友也對莊提出附帶民事求償，一審民事庭判莊男還要賠這65萬元、加計利息給鄭女。法官並查出莊男是月薪僅3萬元的業務工作人員。

鄭女主張，她與莊男相識時，莊自稱是身心科醫師，雙方於2017年1月開始交往，莊男利用她對其信任及有意投資的機會、騙稱「資本額太少，無法自己做投資，我靠投資賺很多錢，可以幫她投資、保證獲利，自己也投入上千萬元一起投資」。

鄭女說，她信以為真，於2017年3月、5月到7月間先後匯了4筆錢共65萬元到莊男的金融機構帳戶。直到同年12月間，鄭女因亟需用錢、要求男友返還這些投資款，莊男竟百般推諉、還說他帳戶有異常大筆資金進出遭到列管，暫時無法使用帳戶、無法返還款項，她才醒悟是被騙了！提告經台南地檢署起訴，台南地院依詐財罪判莊男1年2月徒刑。

  • 台南地院依詐欺取財罪判騙女友六十五萬元的莊姓男子一年二月徒刑。（資料照，記者王俊忠攝）

    台南地院依詐欺取財罪判騙女友六十五萬元的莊姓男子一年二月徒刑。（資料照，記者王俊忠攝）

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