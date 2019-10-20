自稱醫師砸上千萬投資 騙女友匯款65萬血本無歸

2019-10-20 22:59

〔記者王俊忠／台南報導〕莊姓男子與鄭姓女子交往時、向鄭女表明其是醫院身心科醫師，莊見鄭女想投資，便誆騙指她資本額太少、無法自己做投資，而他投入上千萬元、靠投資賺很多錢。鄭女前後共匯款65萬元到莊男金融帳戶，後來鄭女需用錢時，莊男百般推諉不還錢，女方怒告騙子男友。

一審刑事查明莊男涉向女友詐財情節、依詐欺取財罪判莊男1年2月徒刑；刑事庭也宣告要沒收莊的65萬元犯罪所得。屋漏偏逢連夜雨的是連莊的女友也對莊提出附帶民事求償，一審民事庭判莊男還要賠這65萬元、加計利息給鄭女。法官並查出莊男是月薪僅3萬元的業務工作人員。

鄭女主張，她與莊男相識時，莊自稱是身心科醫師，雙方於2017年1月開始交往，莊男利用她對其信任及有意投資的機會、騙稱「資本額太少，無法自己做投資，我靠投資賺很多錢，可以幫她投資、保證獲利，自己也投入上千萬元一起投資」。

鄭女說，她信以為真，於2017年3月、5月到7月間先後匯了4筆錢共65萬元到莊男的金融機構帳戶。直到同年12月間，鄭女因亟需用錢、要求男友返還這些投資款，莊男竟百般推諉、還說他帳戶有異常大筆資金進出遭到列管，暫時無法使用帳戶、無法返還款項，她才醒悟是被騙了！提告經台南地檢署起訴，台南地院依詐財罪判莊男1年2月徒刑。

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