巷口「甕中捉鱉」 桃專勤隊員一舉查獲10名失聯移工

2019-10-20 10:29

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕內政部移民署北區事務大隊桃園市專勤隊，接獲有不肖雇主以白牌車接送失聯移工到工地非法工作，昨天專勤隊員拂曉出擊，採取「口袋型戰術」，在巷口「甕中捉鱉」，一舉查獲10名越南籍失聯移工，全案依法收容遣返。

桃園市專勤隊長荊少安表示，桃園市桃園區某民宅疑有多名失聯移工群居，經常至附近工地非法工作賺取生活費用，雇主甚至僱用2輛白牌計程車接送，躲避查緝，經多次派員前往勘查，發現確有失聯移工出沒，隊員於昨日清晨許前往攔車查緝。

荊少安說，專勤隊員預先依「口袋型戰術」埋伏出入口，待失聯移工上車後駛進攔截點，再以車輛前後包夾，幹員以電擊槍示警嚇阻壓制四個車門，由於車內移工欲逃跑，圍捕過程中還開門衝撞專勤隊人員，造成分隊長李澤峰手指受傷。

桃園市專勤隊表示，距離不遠處另一輛車，可能天剛亮毫無警覺心，未注意到前方同伴已被攔查，也傻傻闖入攔截點，專勤隊員直接在巷口「甕中捉鱉」，合計一舉查獲10名失聯移工，全數帶回專勤隊調查，並追查2名司機及非法雇主責任，全案依入出國移民法及就業服務法辦理後續收容遣返及裁罰事宜。

移民署呼籲，為展現積極管理非法外來人口決心，將依轄區特性，實施不定期、不定時查察，另針對違反就業服務法及人口販運防制法等案件加強執法，請國人務必遵守法令規定，切勿以身試法。檢舉非法雇主、仲介免費專線：0800-000978，請民眾及自行到案者踴躍檢舉及投案。

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