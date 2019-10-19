國內知名馬術選手 遭馬主控疑賣受傷馬

2019-10-19 23:02

〔記者林宜樟／嘉義報導〕在新北市淡水山區經營大型馬術中心的國內知名楊姓馬術選手，最近遭蔡姓馬主指控向楊買的荷蘭進口母馬ELEGANZA左前肢球節疑有嚴重舊傷，今年8月經獸醫檢查，已無法進行正常騎乘，到嘉義地方法院對楊提告返還價金及馬匹飼養費、醫療費共80萬8千元；楊某委任的李姓律師回應，指去年9月交付馬匹時馬主曾試騎該馬，並無異狀，足證健康狀況良好，馬匹現有傷勢無法證明交付時已有舊傷，此案進入司法審判，尊重法院判決。

蔡姓馬主的女兒說，因喜愛騎乘，由母親出資購買馬匹，去年6月曾到該馬術中心選購，購買80萬元荷蘭進口母馬JARINA，當時檢查狀況良好，因此8月楊姓負責人提及ELEGANZA時，因信賴楊而未請獸醫檢查，僅在合約切結「依誠信原則保證馬匹健康良好」，9月出資55萬元購買。

馬主女兒在嘉義縣飼養2隻馬，她說，因初次飼養馬匹，均照教練建議小心飼養，JARINA至今一週平均騎乘4天無任何腳痛，但ELEGANZA今年2月出現前腳疼痛，曾休養1個多月，並小心騎乘；6月時又出現疼痛情形，只能長期休養，她詢問楊姓負責人該馬匹腳是否曾有舊傷，楊則回覆「印象中沒有」，她再讓馬匹休養。

馬主女兒說，7月ELEGANZA傷勢依舊，8月請黃姓獸醫檢查，才知馬匹有 「左前肢球節上方淺趾曲肌撕裂傷合併慢性肌腱炎」，球節上方異常腫大，屬反覆運動傷害舊傷，已無法正常騎乘；她查詢前認養馬主的臉書，發現前馬主前年曾提及馬匹前腳不舒服會痛，再檢視交付馬匹時的照片，發現當時球節已腫大，因而懷疑楊隱瞞舊傷賣馬，與母親提出民事訴訟求償。

李姓律師說，馬匹交付後，不清楚這段期間對方如何飼養、騎乘，但對方隔快半年才反映馬匹有疼痛情形，也未請獸醫檢查，反覆疼痛休養後到今年8月才請獸醫檢查，稱有舊傷，距交付馬匹已快1年；對方雖稱前馬主曾提及腳有疼痛，而馬匹是馬術運動之用，均會有運動傷害，對方所提證據並無法證明前馬主所稱疼痛與現在傷勢有關，傷勢也可能是對方騎乘時造成；李姓律師說，楊姓經營者買賣馬匹價金動輒超過百萬甚至千萬，無理由刻意隱瞞55萬元馬匹傷勢，損害聲譽。

馬主女兒說，馬匹非觀賞、陪伴性寵物，ELEGANZA才10歲就無法騎乘，每月還需負擔2至3萬元飼養費；除向法院提告求償，希望以自身經驗告訴馬主，購買馬匹時均需請獸醫先檢查，避免買到有舊傷的馬匹，切勿只憑誠信原則就買馬。

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