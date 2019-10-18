女告前男友迷姦 糗！下體驗出他男DNA

2019-10-18 22:47

〔記者陳慰慈／新北報導〕女子小美（化名）指控，董姓前男友邀她到餐廳吃飯，卻趁機在飲料裡下藥，見她頭暈意識不清，再把她載到汽車旅館性侵，董男到案坦承在摩鐵有親吻小美下體，否認兩人有嘿咻，辯稱小美因怕新男友跟她分手，才會告他，新北地檢署調查發現，小美下體驗出另一名男性DNA，且案發後還委託董男幫她繳信用卡費及討論購買股票，不符常情，今將董男不起訴。

小美指控，去年8月28日，董男開車載她到餐廳吃飯，卻趁機在飲料裡下藥，害她反胃、頭暈，接著便把她載到新莊一間汽車旅館，硬上性侵，還偷拍她裸體，怒告董男乘機性交及妨害秘密罪。

董男說，與小美交往3年多來分分合合，案發當天到餐廳時，小美說頭暈身體不舒服，之後就把小美載到汽車旅館休息，他在房內有親吻小美脖子、胸、腿及舔下體，期間小美都非常清醒，因小美洗完澡後仍覺得身體不適，便載她去醫院急診，兩天後，小美告訴他，擔心男友跟她分手，才謊稱被他下藥性侵，另也有否認偷拍小美裸照。

小美尿液雖驗出安眠藥及鹼性類藥物成分，但因無事證可證明小美於何時、何種情況下服用驗出的藥物，加上小美下體驗出的並非董男DNA，案發後還與董男LINE聊天，甚至還委託董男幫忙繳納信用卡費及討論如何買股票，與一般被害人反應不同，新北地檢署因此認定性侵罪嫌不足；涉嫌妨害秘密罪部分，也只有小美單一指述，也予以不起訴。

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