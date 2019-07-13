迷姦正妹鄰居 毒狼否認性侵：只有在外面攪

2019-07-13 19:28

〔記者吳政峰／台北報導〕新北市蔡姓男子暗戀鄰居正妹小婕（化名）多時，2010年間邀請她到家裡拉K，卻暗自下藥指侵，還拍照自娛；好友看到照片，認為事態嚴重，趕緊通知小婕，全案爆發。蔡男否認以生殖器性侵，但承認攪動小婕下體，被依妨害性自主罪重判8年6月，他因另涉毒品等案，應執行刑10年3月，入監服刑至今達假釋門檻，日前獲得裁准假釋。

蔡男身揹多條毒品罪，2010年間才剛服刑出來，覬覦小婕美色，找她到家中拉K，卻趁隙在飲料中加入強姦藥丸FM2，見小婕昏迷不醒人事，蔡男脫掉她的衣物指侵，還拍照存檔。待藥效退了之後，小婕甦醒，渾然不知發生什麼事情，恍惚回家。

隔年4月，蔡男的好友無意間看到小婕的裸照，懷疑她遭到下藥性侵，立刻通知她，小婕也火速報警，警方隨後到蔡男家查扣13顆FM2、22張記憶卡及手機等證物。

蔡男起初僅承認下藥偷拍，否認性侵，但員警製作筆錄時「曉以大義」，質疑「大家都是男人，你說你連這樣手去攪她都沒有嗎？聽了真是會讓人生氣啦！」、「沒有整個挖進去裡面，只有在外面這樣攪嗎？」蔡男才回答「對啦！」承認指侵。

小婕回憶，當天拉完K在蔡男家玩電腦，不知不覺就失去意識，隔天早上醒來衣著完整，步履蹣跚，站都站不穩，因跟他人有約，沒想太多就匆忙離開，但下體有被擴大的感覺，當時還以為是太累所致，直到接獲蔡男好友通知，才知道自己被性侵了。

合議庭認定蔡男指侵屬實，判刑8年6月，偷拍觸犯妨害秘密罪，判刑10月，加上多條毒品罪，最後定應執行10年3月，入監服刑至今已達假釋門檻，在監表現無重大違失，獲准假釋，高院日前裁定假釋期間付保護管束。

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