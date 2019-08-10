恐怖！Airbnb房東迷昏房客 偽裝成棉被襲鳥性侵

2019-08-10 22:19

〔記者吳政峰／台北報導〕知名民宿網站Airbnb竟有狼房東！

隋男是Airbnb旗下民宿業者，2017年招待香港籍男子小冠（化名）入住，卻在食物裡摻入迷姦藥FM2，待他昏睡，偽裝成一疊棉被入房偷襲下體，因施力過大，小冠痛到驚醒，報警驗傷；過了半年，隋男找網友小增（化名）來家「抱睡」，卻故技重施下藥性侵，小增痛醒，驚見臀部有不明液體，立刻報案。高等法院認一審士林地院判刑10年合理，駁回上訴。

隋男透過Airbnb經營民宿小有收入，經常出租套房閣樓給旅客用，小冠是他的常客，2017年2月間，小冠來台探親，再度入住隋男的閣樓，隋男熱心煮泡麵給他吃，還提供果乾與酒類，豈料竟暗自在裡面摻入FM2。

過沒多久小冠昏昏欲睡，返回閣樓睡覺，到了半夜，他突然感覺有然在摸下體，睜眼只見胯下多了一疊棉被，以為是幻覺，閉眼繼續睡，沒想到感覺越來越強烈，強到非常疼痛，他這才驚覺遭到性侵，立刻睜眼推擠棉被，感覺棉被裡有人但翻不開，他決定衝下樓盥洗，行囊收一收就離開，傳訊「help」向人在台灣的老婆求助。

老婆見他眼神渙散，疑似遭到下藥，立刻帶他報案驗傷，果然在血液中驗出FM2，下體也殘留隋男的DNA，證明遭到下藥性侵。

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未料司法仍擋不住隋男的性欲，過了半年，他在交友軟體上結識小增，談好來家裡「抱睡」，卻故技重施，在酒類與果乾中摻入FM2供其食用，待藥效發作小增昏迷之際，脫下他的褲子口交並性侵肛門，惟因動作過於粗魯，小增被痛醒，他驚覺肛門有不明液體，床上則留下一灘血跡，懷疑自己遭到性侵，憂心染病，火速報案求救。

高院發現，小冠與小增事後都出現創傷後壓力症候群，多次因焦慮、憂慮、失眠、緊張、食慾不振等精神問題到身心科求診，可見得遭到性侵為真。

雖然隋男與小冠簽下40萬元和解書，但迄今分毫未履行，而隋男也未和小增達成和解，高院認為，既然他沒有和解的誠意，量刑就沒有減輕的必要，因而認定原審定兩罪應執行10年徒刑合理，維持原判決，仍可上訴。

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