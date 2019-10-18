竟有這樣的爸爸！拿跳蛋猥褻女兒 辯：教她

2019-10-18 13:19

〔記者王定傳／新北報導〕2017年間，男子阿強藉口要送13歲女兒小翠（均為化名）禮物「跳蛋」，還打算示範如何使用，小翠明確拒絕：「爸爸，我知道怎麼用了」，阿強仍強行以「震動」狀態的跳蛋磨蹭她的下體，事後他辯稱是隔著內褲比畫、教導，沒有實際觸碰，新北地院不採信今依對未滿14歲女子犯強制猥褻罪，判他6年徒刑。

本案發生於2017年11月間，當時小翠不過13歲、念國中一年級，不料，阿強卻趁妻子外出時，藉口送女兒禮物，拿出跳蛋準備示範，小翠明確拒絕：「爸爸，我知道怎麼用了」，阿強仍不顧拒絕，脫去她的脫裙子、內褲，強行以「震動」狀態的跳蛋，磨蹭她的下體。

阿強辯稱，因女兒曾持電視遙控器自慰，才會持跳蛋教導，且當時完全沒有脫內褲，只有隔著內褲比劃而已。

不過，小翠在偵查及審理時一致證稱，父親違反其意願持跳蛋摩擦她下體，合議庭認為，她對於細節的陳述甚為詳盡，前後一無誇張歧異之處，亦無明顯指述矛盾瑕疵存在；另外，小翠母親也向法院說，她曾詢問丈夫此事，丈夫有坦承拿跳蛋碰觸女兒下體。

最重要的是，阿強在去年8月接受測謊後，曾向員警明確表示有拿跳蛋猥褻女兒，並寫下自白書坦白，另外，他在審理時，面對合議庭質問，也曾一度坦言以跳蛋觸碰女兒下體。

合議庭綜合相關證據後判定有罪，並斥責阿強行為嚴重違反人倫義理，破壞子女對於父親的信賴關係，犯後毫無差恥感或痛改前非之意，法院對阿強這種罔顧人倫的行為與犯後態度當然不能輕縱，應予以嚴懲。

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示意圖

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