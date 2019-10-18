太愛渣男！傻少女墮落賣淫 用錢換男友「繼續愛我」

2019-10-18 12:45

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市周姓男子結交17歲的女友小芳，卻當起了吃軟飯的渣男，勸誘小芳賣淫給他錢花，否則就要分手、「不然我就跟其他漂亮美眉出去約會」、「要記得給我錢錢喔，我才會繼續愛妳」，連他的交通違規罰單、手機電話費、兩人約會開銷，都是小芳賣淫支付，法院審理時，小芳坦承「太愛他了」而墮落風塵，周男坦承勸誘小芳賣淫供他花用，法官認為他惡性不輕，依違反兒童及少年性剝削防制條例，判刑4年2月並併科5萬元罰金。

判決書指出，國中畢業從事加油工的周男，與小芳（化名）是情侶，去年7月間，周男缺錢花用，又要繳罰單、電話費帳單，還買機車，遂勸誘小芳賣淫，且規定每次給他錢，至少要3000元，否則他要分手，另與其他女孩交往，「想跟我一起睡覺，早點見面，就看妳怎麼做，要不然，我跟其他女生約會」，「沒有3000甚至更多，我就去找其他女生，不要妳，記得，最少3000，只能多不能少」、「兩個禮拜之內生出兩萬，聽見沒，如果沒有，就別想看到我」。

小芳迫於無奈，透過手機軟體張貼「缺錢，想約」的賣淫訊息，於去年7月17日與25日的下午與晚間，分別與郭姓少年（少年法庭審理）、劉姓男子與葉姓男子（皆判刑2月，緩刑2年），各以3000元性交易，所得僅留700元，其餘全交得周男，不料，卻被母親發現而報警。

台中地院法官詢問小芳為何沉淪，她說，「當時我因為太愛他，他說什麼，我都聽」，周男坦承犯行，一審法官認為，周男是以小芳愛他之心，勸誘小芳賣淫，且於小芳賣淫時不阻止，反而積極鼓勵小芳儘速完成交易，把肉金3000元交給他，判處周男徒刑4年2月，併科5萬元罰金。

周男上訴二審，認為量刑太重，台中高分院認為，周男利用小芳與他交往的情誼，引誘媒介小芳賣淫，不勞而獲的惡行，破壞社會善良風俗，危害小芳身心健全發展，法院作證時一度情緒不穩，需由社工安撫才能繼續作證，駁回上訴，維持4年2月，可再上訴三審。

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示意圖

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