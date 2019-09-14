啪啪秒GG！召妓竟來第三性公關 男「打不出來」還被抓

2019-09-14 18:41

〔記者邱俊福／台北報導〕從事服務業的戴姓男子，上週五投宿台北市大安區一家旅館，以手機交友App召妓，卻來了一名菲籍第三性公關，當場嚇了一大跳，原本想要拒絕交易，卻被索討2000元交通費，戴男最後妥協，以3000元代價「打手槍」半套交易，結果因為對方是第三性公關，戴男沒有感覺，折騰半天，就是沒辦法，又被北市警大安分局查獲，遭依社會秩序維護法裁罰6000元，氣得直呼「真倒楣」。

該案查獲前2天，大安分局警方就在同一家旅館查獲一名菲籍女子、一名菲籍第三性公關，跟童姓男嫖客進行半套性交易，而這些菲籍人士都是觀光名義來台，且住宿同一家旅館，不排除有集團性來台從事色情的可能，正深入調查。

據悉，上週三，童姓商務人士到旅館休息，以網路交友軟體召妓，結果來的一對菲籍男女，其中男子還是女性打扮的第三性公關，最後雙方協議這對菲籍男女以3500元代價進行3P半套性交易，遭轄區警方據報逮捕。

兩天後，戴男也是在交友軟體認識一名女網友，雙方協議到這家旅館性交易，「女網友」現身後，戴男越看越奇怪，一詢驚覺對方是第三性公關，當場拒絕交易，不過對方堅持要拒絕可以，必須給付2000元交通費，如果不願意給，可以改付3000元做半套。

戴男最後妥協進行半套性交易，但因對方是男性，讓他沒有感覺，久久無法完成半套，此時轄區警方據報派員查察，當場破獲，帶回偵辦。

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