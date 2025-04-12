南迴線電車線受損 EMU3000新自強號延誤、1540旅客受影響

EMU3000型新自強號列車示意圖。（記者吳亮儀攝）

2025/04/12 19:36

〔記者吳亮儀／台北報導〕今天（12日）下午4時05分，台鐵南迴線台東站和康樂站間電力設備螺栓脫落，造成第168車次的EMU3000型新自強號列車集電弓受損；改由另一列車至康樂站，接駁第168次乘客到知本站轉乘。截至今晚6時27分，影響8列次332分，旅客1540人。

台鐵公司說明，今天下午在南迴線臺東=康樂站間（K95+000公里），電力設備第95/1懸臂組螺栓脫落，造成懸臂組位移及跳線損壞一組。詳細事故原因台鐵公司運安處已派員調查中。初步調查故障地點為鐵道局東工分局為，辦理花東雙軌化工程在今年度3月7日移設懸臂組位置。

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台鐵公司說明，已經在下午成立緊急應變小組，在台東=知本間於12日16：50分啟動客運接駁。電力單位在17：10分搶修完成。搶修救援車第9682次17：30分啟動救援，康樂站17：58分連掛完成，將168次列車拖回台東站。

台鐵公司說明，第3038次列車台東18：06分開車至康樂站接駁第168次乘客到知本站轉乘第168B次。截至今天晚間18：27分，影響8列次332分，旅客1540人。

台鐵公司說明，旅客預定乘車班次因受電車線設備故障影響，致列車停駛、未及搭乘，或旅客無法搭乘，得自乘車日起一年內，持未經使用的車票到各車站售票窗口比照颱風警報退費規定辦理，免收退票手續費。至車站售票窗口以外通路退票者，依通路商的規定扣手續費後退票款。

至於使用信用卡購票旅客，可於乘車日起一年內，持原信用卡及車票正本，至各車站辦理退費至信用卡帳戶。因列車運行中斷、停駛、取消，於途中中止旅行者，退還未乘區間票款；於起程站中止旅行者，或折返回起程站，退還原票票款；改乘較低等級列車者，退還車種間票款差額。持中斷區間台鐵公司定期票旅客，依車站公告延長有效期間一日。

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