夫妻一起去舒壓館 他坦承「有半套服務」...她怒報警抄掉！

2019-09-24 18:10

〔記者吳昇儒／基隆報導〕基隆一名周姓男子日前和老婆到舒壓館按摩消費，結束後周男竟向妻子表示，該店有提供半套服務，周妻氣得報警處理。警方介入調查後，依涉犯妨害風化罪將黃姓負責人移送法辦。基隆地檢署檢察官偵訊後，認為警方查扣到的罪證不足，予以黃姓負責人不起訴處分。

周姓男子偵訊時表示，自己與妻子前往舒壓館按摩，店內也看不出可以做色情服務，一般都是由櫃檯服務人員先收取每100分鐘1300元的費用，再安排按摩小姐服務；自己是進到包廂內後在按摩小姐的引誘下，加價1千，做半套色情服務。

周妻則向檢察官指稱，自己會跟著丈夫前往該舒壓館按摩，每次的費用都是他支付，後來聽他說包廂內有作色情服務，擔心影響婚姻生活才會跑到派出所報警。

舒壓館黃姓負責人則向檢察官宣稱，與按摩服務人員是以四六拆帳，按摩小姐得780元，此外按摩小姐就職時，都會要求她們簽下不可以在店內做色情服務的合約，且店內包廂並沒有裝設監視器或是警報器，所以不會知道包廂內的狀況。

檢察官認為，依現場工作人員及證人所述，均與負責人說法相同，且小姐私人行為負責人確實不知情，而警方未查扣到保險套、精液或是男女共同全裸從事性服務的照片，罪證不足，予以負責人不起訴處分。

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