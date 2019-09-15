LINE攬尋芳客一樓一鳳 「人肉仲介」南向政策失利

2019-09-15 13:19

〔記者吳政峰／台北報導〕27歲劉姓男子與黃姓男子看準新南向政策利多，想要藉機大賺觀光財，承租日租套房供東南亞女性觀光客來台賣淫，再透過LINE攬尋芳客，日前被檢警查獲，依妨害風化罪起訴，新北地院日前判劉2月徒刑、黃3月徒刑，可上訴。

蔡政府上台後建置新南向政策，開放東南亞國家人民免簽入台，增進區域交流，觀光經濟利多，但劉、黃二男卻有不同思維，認為與其賺取住宿、飲食等微薄利潤，不如大賺賣淫觀光財，合夥承租新北市內多處日租旅店房間，做起人肉仲介的生意。

兩人還另外申請LINE帳號招攬客人，靠著亂槍打鳥的方式四處發送訊息，如：「哈囉你好，我在板橋個人工作室（1H 3.5K 1S）」等字眼，結果招到員警，警方循線找到兩名泰籍賣淫女及劉、黃二男，二男承認犯行，並供出還有其他女子賣春，但人已不知去向。

新北地院發現，兩人在新北市以每間房間1300元的代價承租多間套房容留外籍女子賣淫，每次賣淫價格2600元至5000元不等，依小姐姿色不同，兩男所賺的利潤不一，客人完事後，再協助打掃環境、買便當飲料等雜事。

新北地院考量兩人的犯罪動機、目的、手段、國中畢業、家庭經濟狀況勉持、無業及犯後態度尚稱良好，決定給予輕判並可易科罰金，劉男6萬元、黃男則是9萬元。

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