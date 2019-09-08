摩鐵副理與應召站私通 推這項「方案」GG了

2019-09-08 13:26

〔記者許國楨／台中報導〕台中市一家摩鐵副理與應召站私通，每天留下一間空房租給應召站業者，男客上門時只要向櫃台說出「2小時500元」暗號，該名副理就會提供房間，並請應召女到男客房內進行性交易，藉由額外收取的房費達成公司要求的績效，案經警方查獲送辦，儘管該名副理未實際獲利，一審仍被判刑但得易科。

台中地院法官審酌，該名朱姓副理無前科，且是為達業績要求而與應召站合作，沒有從中獲利，認為朱經過此偵審程序後，會知所警惕，因此依法判刑2月，應執行6月徒刑，得易科，緩刑2年，緩刑期間保護管束，並向檢方指定的政府機關等符合公益目的的機構或團體，提供60小時義務勞務。

判決書指出，朱男是台中市南屯區某汽車旅館的副理，負責櫃台、客房管理、房間出租等工作，他在前年12月至去年1月間，為了達成公司要求的業績，與應召站業者合作，每天固定以2500元至3500元價格，將一間預留的空房租給應召站。

而應召站透過網路等管道招攬男客後，要男客到指定的該家汽車旅館向櫃台說出「2小時500元」的暗號，並同意訪客入房，朱就會提供房間，並請隨後到來的應召小姐到男客房內，待雙方完成性交易後，男客交付買春費用再由應召女子付款500元的房費給櫃台。

此時朱就與會計人員將該房費收取後作帳，藉此達成公司規定的績效要求，朱實際上並未收取到任何利潤；警方接獲線索後持搜索票前往查緝，果然查獲從事性交易的應召女子、交班報表、住宿旅客名單、櫃台營業細項登記表等資料，全案依圖利容留性交罪將朱函送法辦。

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