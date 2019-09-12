4男扮嫖客洗劫2泰國變性女 主使者竟是25歲嫩妹

2019-09-12 13:08

〔記者陳慰慈／新北報導〕曾擔任應召站CALL客人員的25歲劉姓女子，了解應召站經營模式，利用泰國人妖來台賣淫收入豐厚，被搶也不敢報警心態，竟與黃姓等4名男子謀議，假借召妓名義，打劫2名泰國籍第三性公關，得手22萬元再分贓，新北地院今依加重強盜罪判劉女、黃男有期徒刑7年10月，3名同夥被判徒刑7年2月到7年5月不等，可上訴。

檢警調查，31歲及25歲的泰籍N及S姓第三性公關，今年2月來台，3月29日被應召集團安排入住新北市蘆洲區一家汽車旅館接客，4月29日，44歲黃男透過通訊軟體向集團要求2名外籍女子服務，並夥同詹男、李男、26歲黃男前往。

詹、李進入N的房間，一進門就要求對方先去洗澡，趁其走出浴室時持摺疊刀控制，用膠帶將N綁在椅子上，搶走行李箱，得手22萬元現金；44歲黃男獨自進入S的房間，持空氣槍行搶，S極力反抗，黃見行搶失敗，奪門而出，當時S一絲不掛，仍兇悍追出房間一路追著要打黃男，黃嚇得跳上26歲黃男的接應車輛逃逸，事後警方以車追人，查出幕後主使者竟是劉女，搶到的22萬元，黃男等3人各分到5萬元，26歲黃男則分得6千元，其餘64000元都歸劉女所有。

劉女開庭時坦承，4月29日與黃男等人在板橋一家刺青店謀議行搶，要黃男等人假裝嫖客，再搶奪財物，其他共犯也多承認犯行。

https://news.ltn.com.tw/news/society/breakingnews/2778199 資料照

示意圖

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法