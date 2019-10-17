失戀男國道飆速145公里... 「紅斑馬」的執勤日常是這樣

2019-10-17 11:44

〔記者劉曉欣／彰化報導〕「紅斑馬」在國道執勤有多危險？臉書社團《警界線》拍攝國道警的執勤日常，但真正的驚險鏡頭則是在每件國道傷亡的現場，2年前一名失戀男以145公里時速在國道飆速，國道警狂追10公里，失戀男最後自撞護欄身亡，國道警還必須在零件散亂的道路上，行走車陣中，拿出交通錐放在國道，只為了維護國道行車秩序！

臉書社團所拍攝的《警界線》，由國道七隊員警擔任臨演，讓人對於國道警察專用車「紅斑馬」與警用裝備有更多的認識，但直擊「紅斑馬」的真正日常，卻是比影片還危險一百倍，也因此，國道警察平均值勤死亡率1.6%，高居所有警察單位中最高。

直擊國道警察的危險瞬間，彰化曾發生有失戀男子不只酒駕上路，還從台76線快速道路一路飆到中山高速公路，「紅斑馬」發現後，一路狂追，失戀男都沒有停車的打算，最後失戀男在國道1號彰化交流道附近失控擦撞護欄，人被拋出當場死亡。

緊追在後的「紅斑馬」發現失戀男自撞護欄後，先是穿越滿地的汽車零件，隨後停車，還必須從後車廂拿出交通錐，冒著生命危險在車陣中擺放交通錐，不只要處理意外事故，還要維持現場車流秩序與安全，這就是「真實版」的紅斑馬的日常！

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