週刊爆萬華賭博電玩2天賭輸 8百萬？警：去年掃掉了

2019-10-16 12:46

〔記者王冠仁／台北報導〕鏡週刊日前報導，指稱台北市萬華區有一家賭博電玩店，有民眾在該處2天賭輸8百萬，還鬧到妻離子散，甚至質疑「報警都沒用」。不過，轄區萬華分局今天回應，該家電玩店在去年就已被警方掃蕩，警方今年也查緝6件賭博電玩案；未來若不肖店家持續違規營業，將請市府處以斷水斷電。

鏡週刊日前報導指出，有民眾的姊夫日前在西昌街一家電子遊藝場輸光上千萬元，甚至曾在2天內輸掉8百萬，連家產都賠下去。報導還說，民眾前後向警方檢舉多次，只有警察不知道該處有在賭博。

萬華分局指出，該家店曾在去年10月23日遭警方掃蕩並送檢方，目前仍在偵辦當中，警方並非毫無作為。警方2016年查獲賭博電玩7件、25人、124檯，2017年查獲賭博電玩6件、19人、38檯，2018年查獲賭博電玩6件、18人、40檯，今年至9月查獲賭博電玩6件、42人、66檯。

此外，某些店家有合法執照卻經營非法電玩，店家加裝電子遊戲機IC板，偷渡賭博電玩，當警方臨檢就迅速切換畫面變益智遊戲。警方若要請搜索票掃蕩，搜索票核發要件嚴謹，若只有1位線人舉報，通常不會通過法官審核。但要線人出面也不易，警方只能靠跟監、調閱監視器等其他技巧辦案，難度較高。

一名萬華地方人士說，不少檢舉案往往是「同行相忌」而檢舉，有些店家看到其他家生意火熱，擔心客人不會到自家場所消費才故意檢舉。此次報導聲稱2天輸了8百萬，以該地生態與客人消費習慣而言「超級離譜」，如果有8百萬幹嘛不出國去專業賭場玩？

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