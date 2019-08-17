工地福利社驚見骨董級「小瑪莉」 工人輸光薪水家屬怒檢舉

2019-08-17 23:21

〔記者王冠仁／台北報導〕幾乎已消失匿跡、堪稱「骨董級賭博電玩」的機台「小瑪莉」，近日在台北市重出江湖；陳姓婦人日前在工地旁經營福利社，她發現不少工人發薪水都拿現金，還時常來買飲料或香菸，她遂在福利社後方放置小瑪莉讓工人玩。有工人輸光當天薪水，回家無法向家人交代，家人一氣之下向警方檢舉，才讓警方一舉破獲。

有趣的是，許多年輕員警都沒有接觸過小瑪莉，許多八年級員警甚至聽都沒聽過，也不知道如何拆解IC板；年輕員警只好來回奔波、請教資深同仁，費了一番功夫才順利完成，但過程中也吸引許多年輕同仁前來「觀摩」。

據了解，陳姓婦人在工地旁經營福利社，她發現工人拿薪水時大多領現金，也會趁休息時間買飲料、檳榔。她於是在福利社放一台小瑪莉，果然吸引不少年紀較大的工人上門。但有工人輸光薪水，回家被家人臭罵、追問，家人明白事情原委後氣得向警方檢舉。

警方埋伏蒐證，發現小瑪莉機台插著電源正在營運，員警入內查扣機台並逮捕陳婦；小瑪莉機台經拆解後，警方查扣機器內約4千多元現金，陳婦也被依賭博罪嫌送辦。

資深刑警說，別以為玩小瑪莉是投十元硬幣輸贏不大，其實機台內IC板早就設好賠率，過去曾有人一晚輸了2、3萬。過去小瑪莉幾乎滿街都是，由於小瑪莉機台成本不高，如果設置地點好且生意旺，甚至1天就能賺回機台本錢。

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