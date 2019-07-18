基檢偵破賭博電玩火速偵結「老鼠」換錢給賭客手法曝光

2019-07-18 15:33

〔記者林嘉東／基隆報導〕基隆市忠二路「大千」電子遊藝場，5月間被檢警查獲胡姓負責人雇用的吳姓「老鼠」竟大辣辣在遊藝場旁超商內，換現金給賭客。基隆地檢署火速偵結，今天將胡、吳與2名女開分員等4人依「意圖營利聚眾賭博」罪嫌起訴。

基隆市警局督察科靖紀小組接獲情資，基隆市仁愛區忠二路「大千」電子遊藝場經營賭博，有被害人慘輸，血本無歸，暗中蒐證數月，報請檢察官林渝鈞指揮偵辦，5月1 日深夜11時許搜索「大千」電子遊藝場。

檢警當場在店內扣到11萬5300元賭金，查扣水滸傳、打虎機台、齊天大聖等67台賭博電玩機台，將胡姓負責人、吳姓「老鼠」（俗稱換錢給賭客者）、黃姓與陳姓2名女開分員與鄭姓等3名賭客帶回偵辦。

起訴書指出，賭客進入「大千」店家後，持現金與陳姓或黃姓女開分員，依一定比例開啟機台分數後，賭客再以開分押注分數，如押中可贏得不等倍數押注分數，若未押中，押注分數則歸該店家所有。

賭客若欲結清分數時，由開分員負責洗分，兌換等值積分卡，客人再將積分卡自行帶回，如欲換現金，由2女聯絡吳前往遊藝場旁超商等候，賭客再帶著積分卡前往超商內與吳兌換成現金。

不過，胡只承認有雇用黃女、陳女在店內開分，否認僱用吳男替客人兌換現金；吳也否認受雇，甚至否認替客人兌換現金。

不過，李姓、王姓與鄭姓等3名賭客指證歷歷，供出店家如何兌換現金給他們，3人的說法如出一轍。

檢方因此依意圖營利聚眾賭博罪嫌將胡、吳、陳女、黃女等人起訴。

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