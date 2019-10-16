北市信義區百貨周年慶明開跑 警方加強交通違規取締

2019-10-16 09:57

〔記者姚岳宏／台北報導〕一年一度的台北市信義商圈百貨公司周年慶明天（17日）開跑，包括新光三越信義新天地4間百貨公司及微風信義、松高、南山店周年慶將同時舉行，大量購物人車潮湧入，勢將嚴重衝擊周邊交通狀況，轄區信義警分局呼籲前往消費或上班民眾，多搭乘大眾運輸系統或利用府前停車場停車，以免造成周邊道路塞車，警方將加強交通違規取締。

警方指出，信義商圈內多間百貨商場鄰近兩條捷運線的市政府站及象山站，附近還有多處辦公大樓及銀行等，平時因上班通勤車流量大，交通已非常繁忙，依往年經驗，周年慶活動期間將湧入大量購物車潮，對信義商圈交通秩序，帶來嚴峻考驗。

信義警方特別籲請欲前往消費民眾及通勤上班族，多搭乘捷運及利用周邊大眾運輸系統，遵守交通指揮人員的指揮、管制與疏導，切勿任意違規停車影響交通，警方亦將加強取締。

另信義分局亦製作府前停車場導航QRcode，由現場員警、義交及保全於停車場滿場時，提供民眾導引至府前停車場停放，並請駕駛人隨時收聽警廣路況報導，行經周邊路段提前改道，避開「基隆路1段」、「忠孝東路5段」、「松壽路」、「松智路」及「松高路」等易壅塞路段，以免造成周邊道路塞車或因停車位不足而影響興致。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法