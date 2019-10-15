網路公審「肉包包」鐵粉散佈性愛片 女直播主誹謗判刑4月

2019-10-15 17:54

〔記者王定傳／新北報導〕去年間，正妹遊戲實況主「肉包包」與「乾爹」廖姓男子的性愛影片外流，引起軒然大波；廖男事後認為肉包包指控遭性侵等說法不實，找上實況主「蛋餅薇涵」開直播「平反」，不料，蛋餅薇涵竟在直播中對「肉包包」的蔡姓鐵粉公審，誣指他就是散佈性愛影片者而被告，新北地院審理後依誹謗罪，判她4個月徒刑。

去年1月間，網路社團爆料肉包包與捐贈（Donate、俗稱斗內）8萬元的廖姓粉絲發生多次性行為，網路甚至流傳2人性愛影片；肉包包為此開直播指控遭廖男性侵並以偷拍影片威脅不得分手。

廖男認為說法不實，加上發現蛋餅薇涵曾撰文挖苦肉包包解釋不合常理，因而與她聯繫，希望能直播讓他平反，並打算向肉包包致歉。

據了解，蛋餅薇涵在直播前已詢問過網路為何會有性愛影片，廖男回說他曾把影片傳給蔡男在內的3名直播主；蛋餅薇涵在無法肯定狀況下，向廖男保證說：「我可以幫你表那個老師（指蔡男）順便讓大家知道影片不是你散播的」、「這算是你挽救名聲，順便把風向帶給那個老師的一個機會」。

不僅如此，她為了衝高人氣，還要求廖男「你在實況上不用說太多，這樣明天才有爆點」、「如果有記者，還是大型粉專要邀請你直播，或透露更多消息，你都只要回覆，會一次在我這邊陳述完整過程，懂嗎？」

去年1月18日直播時，蛋餅薇涵攻擊蔡男就是散佈影片者，還說「請大家要嘴砲、要攻擊、要罵人渣、要什麼送中監。散播的是這位人好不好」、「你身為一位老師，你要教導我們國家的棟樑，你今天竟然去散播一個女生被偷拍的影片，那你還有什麼事情做不出來」等語而被告。

審理時，蛋餅薇涵否認犯行，法官不採信，斥責她未經合理查證，聽信證人廖男片面之詞，在網路直播中揭露蔡男臉書帳號、職業、個人照片等資料，且為求衝高直播人氣，糾集網友進行網路直播公審，使蔡男個人資料遭揭露，因此蒙受巨大身心壓力，判刑4月。

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