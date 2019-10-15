獨家》被酸「觀光客」 台南人受辱憤提告

2019-10-15 19:22

〔記者王捷／台南報導〕每到假日台南湧入觀光人潮，造成交通阻塞，讓部分台南人抱怨，台南一位陳姓男子還因為「觀光客」三個字憤而提告。他在排隊等公車被黃姓女子懷疑插隊，酸他「觀光客」讓他覺得受辱，雖然陳男在調解後撤告，不過法界人士認為，「觀光客」正、反評價不一，即使沒有撤告，起訴的機會也不大；律師則認為，實務上沒有一定標準，要看檢方如何認定。

陳男在等公車時疑似沒注意到隊伍動向，插隊排進等公車的隊伍中，被黃女認為是故意，陳男的舉止跟她認知的觀光客很像，所以在所有人面前怒嗆「你觀光客喔！」如果不會排隊就滾回去，不要來台南。

陳男一聽對號入座，他認為自己是沒看清楚隊伍動向，並不是惡意插隊，因此回嗆黃女「去吃大便」，兩人爭吵引起旁人注意，警方獲報到場協調，陳男還拿出證件強調，他可是土生土長的台南人，觀光客在一些台南人眼中有貶意，他被黃女酸是觀光客，覺得人格受辱，因此要對黃女提告。

後來，陳男、黃女兩人經過3個多月諮詢、調解後，雙方認為大家都是台南人，不要因一時氣憤對簿公堂，兩人道歉和解，檢察官也做出不起訴處分。法界人士認為，依據刑法第310條規定，辱罵內容如果涉及私德、公共利益者仍可能構成誹謗，但「觀光客」正反評價都有，很難被認為是貶意，要起訴的機會可能不大。

律師則認為，如果單純罵「觀光客」是否構成公然侮辱，應該要看當時的前後文、場域等等，例如在有韓粉場合說，有人像韓國瑜，那可能不會被人認為是侮辱，反之則可能不同，實務上沒有一定的標準，要看檢方如何認定。

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