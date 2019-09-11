「女版黃安」劉樂妍網路辱導演挨告 法庭外隔空對質

2019-09-11 18:46

〔記者張文川／台北報導〕有「女版黃安」稱號的H奶女星Fanny劉樂妍，認為從事劇組化妝師的同母異父妹妹李松真，被導演關驊拖欠薪水，她去年2月替妹妹發聲，在微博上砲轟關驊，「你媽沒教你，欠人家錢要還嗎？你厚顏無恥、真是一個王八蛋」；關驊控告劉樂妍涉公然侮辱罪，台北地院今開庭，劉樂妍不認罪，主張她是為了讓更多人不要再受騙，但關驊在庭外反駁，薪水是製作人在發的，他也被欠薪，還代墊7000多元給劉妹，卻被誣指欠薪，「劉樂妍接收的訊息嚴重錯誤」。

劉樂妍今天身穿道奇隊藍色棒球衣到庭，庭訊時否認犯罪，強調她不認識關驊，她在微博發言的原意和動機，是希望不要再有其他人被關驊騙錢，避免類似的事再發生。關驊當庭補充劉樂妍後續在微博、臉書連批他5篇的PO文，要求追加起訴。

劉樂妍聲請傳喚妹妹和另一楊姓男子作證，以證明關驊確實經常欠錢不還，檢察官則傳喚關驊做證。法官問雙方有無和解意願，關驊直接回答「不可能」。法官定11月6日再開庭。

關驊庭訊後受訪指出，導演不負責發薪水，他和劇組工作人員都是受薪者，欠債的是製作人，「李松真是我的國中同班同學，劉樂妍竟然當庭說她不認識我，2016年我們還有出席同一場餐會咧！」

關驊說，他有保留和李松真的手機對話紀錄，說明是製作人欠薪，劉樂妍卻不明就理，多次在網路羞辱他是王八蛋，「不該我還的錢，我還先墊付給她妹妹7000元，卻遭無端辱罵，真的讓我很受傷」，關驊強調公帳都沒問題，就算私帳還沒有還完，也不應被劉樂妍在網路上公然羞辱。

劉樂妍庭訊後受訪說，關驊在娛樂圈欠很多人錢，還「沒臉沒皮、惡人先告狀」，就算他欠妹妹的錢不多，也照樣不還，「我就替她討錢，後來才知道他挪用製片給的錢去繳房租，很惡劣，我討錢竟還挨告，很無言」。

長期在中國發展的劉樂妍說，她這次回台，「是要處理很多官司上的鳥事」，她2015接到陌生男子電話說，曾以1萬5000元跟她在薇閣摩鐵做愛，「那次妳弄得我很舒服」，約她再次性交易；她怒掛電話並報警，查出對方竟是百家珍釀造公司總經理「醋達人」江中琨，她告江性騷擾、民事求償10萬元，士林地院判江應賠3萬元確定，但他迄今未付錢。她開完關驊的庭之後，又要趕去查江的財產清單，向法院聲請強制執行。

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