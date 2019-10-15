想吸引家人關心？95歲婦人屢報案「移工虐待我」

2019-10-15 16:42

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市警局接獲中市政府社工通報，指一位老人疑似受女移工（外勞）虐待，二分局永興派出所兩位員警馳抵，卻見95歲的吳姓老婦，好端端在家中休息，身並無任何受虐跡象，員警不敢大意，把女移工及老婦帶回永興所，並通知老婦的媳婦釐清原委，才得知老婦可能想吸引家人關心，屢次指控移工虐待她，移工也為此換了好幾位，家人相當苦惱，有趣的是，員警哄她「我們這邊會有紀錄，您不用擔心！」，老婦顯得很開心，快樂地由被她指控虐待的女移工攙扶回家。

永興所是在12日中午，接獲中市政府社會局社工的轉報，指住在北區某公寓的一名老婦，自稱被照顧她的移工虐待，警員靳承穎、張宏銓奔馳到場，一按門鈴，卻見95歲吳姓老婦，好端端地坐在家中，身上並無任何受虐跡象，詢問老婦原委，重聽的她，只是不斷嚷著「你們把外勞（移工）帶走」。

警方不敢大意，將老婦與被指控虐待的女移工，帶回永興所釐清，並通知老婦的媳婦，不料，媳婦卻說，老婦年紀大了，已有幻想症狀，時常幻想照顧自己的移工會虐待自己，也常自己或委請社區管理員報警，這次是委由社工報案，移工也因此換過好幾位，家人猜測說，白天兒女都忙著要工作，老婦亂報案動機，可能想吸引家人關懷，但經常亂報受虐案，也讓家人很苦惱！

警方釐清真相後，趕緊向社工回報實情，還溫柔與老婦聊天，告訴她「我們這邊會有紀錄，您不用擔心！」，老婦顯得釋懷，開開心心回家，被指控虐待的女移工也很體貼，見老婦用雨傘當拐杖步履蹣跚，趕緊與員警一起扶著老婦，由警方開車載返家門。

☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

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