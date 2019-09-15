這樣慶祝出獄？2男搭訕女子虐待暴打毀容 還想丟下樓

2019-09-15 22:16

〔即時新聞／綜合報導〕英國22歲男子奧尼爾日前（Declan O'Neill）獲釋出獄後，前往28歲的友人加拉德（Ewan Gaylard）的住處「慶祝」，在路上搭訕一名30歲的女子與他們一同回家；最後，2人卻指控女子「偷錢」，不僅阻止她離開，除了對她瘋狂施暴，甚至還打算把她丟下陽台！

綜合外媒報導，奧尼爾在今年2月19日出獄後，前往友人加拉德在奧爾德姆（Oldham）的住處，他們在路上以提供「免費酒精」邀請30歲的受害女子與他們回家，3人回家後邊喝酒邊服用古柯鹼，不料，就在3人從事合意性行為後，他們卻突然以女子「偷錢」為由，不准她離開。

隨後2人除了不斷攻擊女子臉部以及頭部，加拉德還直接將受害者的鼻子打斷，女子藉機逃往陽台呼救時，2人甚至還直接抓住她的腿，將她倒掛在5樓陽台上；當時懸空的女子死命抓著欄杆，2人卻拉頭髮企圖將女子拖回房間，奧尼爾又用鏡子碎片硬生生在女子臉上刻下傷痕，女子從陽台摔下後，經附近居民協助報案、送醫。

據警方表示，接獲報案後，他們在加拉德住處附近看到2人，隨後他們不但逃跑，還在半路扔掉一個塑膠袋，警方在塑膠袋中發現受害者的衣服和鏡子碎片；警方循線找到案發地點後，加拉德於家中遭到逮捕，2天後，當受害女子被警察護送到醫院時，遇到遭警察盤查的奧尼爾，被指認後遭當場逮捕。

據法院表示，這2名年輕男子都是虐待慣犯，長期以來都在積極尋找施虐對象，奧尼爾有10項前科，包括身心虐待以及入室盜竊、加拉德有16項前科；在奧尼爾於本案認罪後，獲判10年，加拉德則為2年。

據報導，女子在此案過後，身心飽受創傷，臉上的傷口不僅縫了13針，還會留下一輩子的疤痕，目前她已遠離案發區域，在相關機構的協助下慢慢恢復身心狀態。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法