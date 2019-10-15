台大生打女友還被告性侵 被封「台大宅王」翻版官司結果卻翻盤...

2019-10-15 12:06

〔記者錢利忠／台北報導〕就讀台大的謝姓男大生涉嫌軟禁及傷害同校前女友，被控傷害、妨害秘密及性侵等多罪，此事經向媒體報導曝光後，謝男一度被喻為當街殘殺女友的「台大宅王」翻版；但台北地檢署調查後，認為傷害、妨害秘密等罪已過告訴期，且女方也指稱是不堪謝男情緒勒索，自願與謝男發生性關係，認定性侵罪證不足，今將謝男不起訴。

此外，謝男另涉嫌對2名前女友犯下傷害及性侵等罪，但其中1名住在高雄的前女友不願追究，未提告；另1名前女友指控謝男性侵的部分，仍由北檢偵辦中；謝男也反控對他提告的前女友傷害罪，該女承認犯行，今年9月已被依傷害罪起訴。

今年2月，與謝男就讀同校的女大生向媒體爆料，指控謝男與她交往後性情大變，動輒對她暴力相向，某次她不顧謝男反對，與友人去演唱會結束後，竟在捷運站被謝男呼巴掌及痛毆腹部；還有1次，她沒等謝男先騎腳踏車過馬路，謝男竟扯她頭髮，甚至搬起腳踏車砸她，且謝男只要心情不好，就會動手將她的胸部捏到瘀青。

該女還爆料，謝男曾拿其他女生的性愛照向她炫耀；她不堪謝男的暴行，且懷疑有其他女生也跟她一樣被害，因此報案提告；謝男事發後已休學，他到案後否認所有犯行，針對傷害罪等告訴乃論之罪部分，檢方考量事發時間是2017至2018年，已逾半年告訴時效，且謝男收藏的其他女生私密照，是對方自願傳給他，並非他偷拍。

關於謝男被前女友控告性侵部分，女方庭訊時指稱，她是不堪謝男哀求及情緒勒索，所以被謝男說服後，同意與謝男發生性關係，此部分被檢方認為是合意性交，認定謝男涉性侵的罪證不足。

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