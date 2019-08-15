「台大宅王」殘殺女友47刀更審改輕判15年 最高院撤銷發回

2019-08-15 15:25

〔記者張文川／台北報導〕台大碩士畢業、有「台大宅王」之稱的張彥文，5年前不滿林姓女友要求分手，當街堵她、狂砍她47刀致死，並親吻死者下體，一審將他判處無期徒刑，二審考量與死者家屬1145萬元和解，依殺人等罪改判21年6月，最高院將改判15年的殺人罪發回更審，更一審針對此部分改輕判15年；最高院今認為，檢方求處死刑，更一審將一審無期徒刑改判15年，但量刑理由空泛、有欠完備，因此再次撤銷發回更審。

張彥文所犯另2件強制性交、侮辱屍體罪，先前已合併判刑6年半定讞，他已入監服刑；另犯強制、恐嚇、侵入住宅等罪，合併判刑1年、可易科罰金方面，則已於二審定讞。全案只剩殺人罪尚未確定。

34歲張彥文就讀台大期間，曾參加電玩比賽奪冠，畢業後任職會計師事務所，被視為人生勝利組。2013年底，張彥文和21歲林女交往、同居，兩人屢生口角，2014年9月，兩人赴日旅遊5天，期間仍不斷爭吵，張一氣之下，強拍林女裸照，還2度性侵，林女返台後堅持分手。

同月22日，張彥文帶著2封訣別信，攜刀埋伏在林女住處外，趁林女出門上班時上前勒住頸部說：「我要自殺了，想跟妳當最後一天的男女朋友！」要求林女再與他發生一次性關係遭拒，張痛罵：「妳知道我是用生命愛妳嗎？竟然騙我！」揮刀砍殺林女47刀，親吻屍體私處後自砍頸部受輕傷，隨即被警逮捕。

檢方認定張彥文預謀殺人，手段殘忍，起訴求處死刑。北院一審時，林母哽咽痛批張男：「我女兒養這麼大，你竟把她殺害，我後半輩子靠誰？」拒絕張家所提的1260萬元的和解條件，不過一審法官認定張有教化可能，判處無期徒刑。

二審改認張男是臨時起意殺人，加上與被害人家屬達成1145萬元和解，檢方不再堅持求處死刑，法官依性侵2罪各判張3年2月、污辱屍體罪7月，加上殺人罪15年，共判21年6月；另涉犯恐嚇等3罪則判1年徒刑，可易科罰金確定。

全案上訴後，最高法院認為應查明張是「臨時起意」或「預謀殺人」，發回更審；高院更一審認定，張是因感情受挫而計劃殺害林女，屬預謀殺人，但張是對愛的觀念偏差，才會以玉石俱焚方式解決問題，足認有教化可能、再犯可能性低，因此殺人罪部分仍判15年。

檢方上訴，最高法院今認定，更一審認為張彥文殺害林女後持刀自戕，具有一心求死之意，成為減輕其刑的理由之一，但張的律師在一審說他是用刀背自砍，醫院診療紀錄也未載明張身上是刀刃造成的銳利傷、還刀背鈍厚處造成的砍割傷，此自殘傷勢是否有致死可能？原審未調查清楚，不夠完備。

最高院又指，檢方具體求處死刑，一審判無期徒刑，更審未說明為何一審量刑過重，量刑時未依卷內資料詳加剖析論述，只是空泛地將無期徒刑撤銷，改判15年，未說明改為輕判的理由，有「理由欠備」的違法，最高院因此再次撤銷發回更審。

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