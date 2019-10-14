男友失聯 20歲小儀頂上去當收簿手GG了

2019-10-14 14:13

〔記者楊政郡／台中報導〕20歲「小儀」的前男友，原屬小Ｋ詐欺集團的收簿手，但前男友失聯，小儀一時缺錢，為了每件500元就頂上去當收簿手，今年元月17日第一次接受指示收了兩件包裹（內有兩份存摺及金融卡），當場就被逮捕，錢還未到手，法官依加重詐欺罪合併案處1年3月，須入監執行。

台中地院判決書指出，小儀明知「小K 」是詐欺集團成員，今年元月找她當收簿手，約定收一件包裹500元代價，她需款孔急，就答應了。

而詐欺集團，該詐欺集團在網路上發送「24 H快速撥款」、「30萬內免押免保不先扣，第

一個月免息」、「民間最低利借款」等不實借款廣告訊息，想借錢的民眾須將存摺及金金融帳戶、金融卡寄送至公司，作為撥款及還款使用等不實訊息。

而有兩名黃姓男子受騙，而寄送存摺與金融卡等。今年1月17日晚上9 時，小儀受「小K 」指示，前往兩家超商領取兩份包裹，但是警方據報被警當場逮捕，並扣得上述兩被害人之存摺及金融卡等物。

小儀落網後供稱，小K本來是找她的前男友當收簿手，加入詐欺集團，但前男友前一陣子失聯，就由她幫忙擔任收簿手，負責取領包裹，伊領完包裹後，小K會找人去伊家拿該包裹等語，小K說領一件包裹會有500元報酬，她缺錢，所以答應幫小K領。

法官審酌被告正值青壯，不以合法手段賺取生活所需，貪圖一己私利而參與詐欺犯罪集團，擔任收簿手工作，價值觀念偏差，危害不容輕忽，考量被告從事服務業、高職肄業智識程度、家庭經濟狀況勉持，判處1年3月徒刑。

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