上網控盜個資、辱罵巡官 檢舉客遭法官打臉判賠

2019-10-13 23:25

〔記者王俊忠／台南報導〕許姓檢舉常客向台南市警局110檢舉廟宇遶境佔用馬路，轄區分局巡官寄送書面回覆給許某，許反控巡官盜用其住址個資、還上網到市警局、局長與某分局臉書粉專po文公然罵巡官是白癡、垃圾、智障。巡官得知後怒告許某涉嫌公然侮辱，台南地院依侮辱公署罪判許拘役20日；民事部分，台南地院判許某要賠1萬元給巡官。

一審民事簡易庭法官對許的說法打臉指出，依政府處理人民陳情案要點規定，用公文答覆陳情、檢舉，反而比口頭更慎重；且巡官利用檢舉人的地址，並未逾越特定目的（答覆檢舉）必要範圍，認定許在網路臉書的公然辱罵，使得巡官名譽受損，考量雙方社會、經濟地位等條件，判許須賠償1萬元精神慰撫金給巡官，民事案還可上訴。

巡官主張，因許某檢舉違規、不滿他的回覆方式，於2018年9月15日至22日期間以電腦上網登入臉書社群，在南市警局、市、分局與阿仁局長室等粉絲專頁po文指「你警局是不是垃圾、某分局巡官公然盜用民眾個資，這巡官是沒讀書還是不知道，巡官都是垃圾嗎，還是白癡，我只留電話，你不認識字還是你們是智障、是白癡，這是標準垃圾，可公然封鎖民眾言論自由」。

巡官表示，此案刑事部分，一審依侮辱公署罪判許某拘役20日。因為許某是經常性檢舉人，分局電腦裡有許的資料，因為之前員警以電話回覆許時，常在電話中無端遭許某批罵，於是改用書面回覆許的檢舉，因許的留言分布在3個粉專，每個粉專粉絲都有上萬人，所以參考其他案例、向許某求償15萬元。

許某說，他以手機撥110檢舉廟宇遶境佔用道路，依往例會有警員打電話回覆他，但巡官卻以書面回覆，巡官未經他同意看過其個資住址，以書面回覆他檢舉結果。巡官不能以他在電話中對警察說話較大聲，就認為他在罵警察；不能以此將他歸類在麻煩人物，他地址雖留給警察，但是其他件陳情案留的，不是這次的檢舉。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法