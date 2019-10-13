私募會員提供股票資訊 2男被判沒入近千萬不法所得 加罰百萬元

2019-10-13 15:29

〔記者吳昇儒／基隆報導〕李、吳姓兩名男子未經金管會核准，竟分別在2014年及2015年起，以手機門號對不特定的人士傳簡訊，推銷分析師投資股票資訊，至今年5月被查獲為止，共獲利989萬3240元。基隆地方法院近日審結，依違反證券投資信託及顧問法，分別判李、吳2人有期徒刑4、3月，再罰160萬、120萬元，並沒收近千萬不法所得。

檢警調查，兩人分別化身為小李及小陳，利用獲得股市投資分析師的資訊吸引投資客，已繳交會費的方式牟利；李男自2014年3月起，至今年5月14日止，向會員宣稱旗下共有60多名分析師，可提供股票資料參考，設置不同會費機制收取費用，以此方式非法經營證券投資顧問業務，募得1483人次付費加入會員，不法所得高達672 萬5100 元

而吳男則是自2015年9月起，至被逮捕前，利用手機向不特定人士傳送提供知名分析師股票買賣資訊，收費3 個月4千元，12個月1萬元等簡訊訊息，宣稱旗下共有20多名分析師，標榜市場最便宜，速度最快，藉此招攬會員，犯罪期間不法所得達316 萬8148 元。

兩人犯後，在檢調偵訊時，均坦承犯行，並向檢察官表示希望能夠進行認罪協商，檢察官訊後，依違反證券投資信託及顧問法，將兩人起訴，並向法院聲請簡易判決。

法官認為，檢察官與被告於審判外達成協商且被告已認罪，審視協商內容後，依違反證券投資信託及顧問法判處吳男有期徒刑3月，得易科罰金9萬元，另併科罰金120 萬元，沒收316萬8148元的不法所得；李男部分則判處有期徒刑4月，得易科罰金12萬元，另併科罰金130 萬元，罰金得易服勞役，緩刑5年，需於判決確定日起4年半月內向公庫支付160 萬元，沒收犯罪所得672 萬5100元。

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