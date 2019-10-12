襄助軍中同袍租套房 竟淪為越妹玩鳥砲房

2019-10-12 15:29

〔記者吳政峰／台北報導〕戴姓男子2016年間用他的身分證幫顧姓軍中同袍與其女友租套房，沒想到顧男未和女友同住，反把房間交給應召站使用，警方收到賣淫情資前往查緝，逮獲一名阮姓越南籍女子正在內和男客從事搓鳥、口交半套性交易，再循線逮獲戴男，戴男喊冤，表示當時只是好心幫顧男租房子，根本不知道後來會變砲房，台北地院認為他的供詞可信，判無罪。

2016年間，戴男接獲顧男的電話，顧男稱自己剛關出來，想和女友同居，但身分證遺失，無法租房子，希望戴男能幫他出面租房；戴男認為顧男是軍中同袍又是國中同學，應該不會說謊，遂答應此事，以自己的名義向陳姓房東承租台北市一間套房，但租金等相關細節均為顧男與房東洽談。

沒想到顧男租了房子根本未入住，反和應召站合作經營起「一樓一鳳」，供阮姓越妹在內從事性交易，情資傳到警方耳朵，員警立刻前往查緝，當場查獲男客正剛辦完事，阮女不但未否認，反把細節交代一清二楚。

阮女指出，每次性交易的價錢是1800元，替男客從事打手槍或口交等服務，一次70分鐘，交易結束後，她自留800元，接著會有一名男子過來拿走剩下的1000元，交給應召站。

由於阮女和男客均承認性交易，警方遂依房屋登記資料找到陳姓房東，再揪出承租的戴男，戴男見員警來敲門大驚失色，強調當時是為了幫助顧男才會出面承租，大嘆情義相挺不但沒拿半毛錢，還吃上官司，有夠倒楣。

警方則傳顧男說明，顧男指自己曾在台北、新北、桃園租屋，「沒有印象」曾請戴男租屋，也「沒有印象」曾經去過該套房，言詞閃爍。

台北地院認為，顧男既然承租套房次數並不頻繁，且都是自己所租，那麼對於本案套房是否委託戴男出現承租，按理說應該可明確證述，但顧男可能擔憂如果證述有委託戴男出面承租本套房，可能反讓自己遭到妨害風化的刑事追訴；反之，如果明確證述沒有委託戴男出面承租本案案套房，則可能涉犯偽證罪責，因而最後採模糊應答，以「沒有印象」具結筆錄。

台北地院指出，陳姓房東表示房客眾多，對戴男沒印象，而阮姓賣淫女子也證稱來拿錢的男子並非戴男，可見相戴男說詞並非不可採，加上檢察官沒有提示其他戴男的涉案證據，全案證據不足，決定判他無罪，可上訴。

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