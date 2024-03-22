夫拿舊衣丟回收 妻返家驚「一個月生活費在裡面」

新富里長莊紫濠（右）拿鋁管幫民眾找舊衣物。（記者盧賢秀攝）

2024/03/22 16:56

〔記者盧賢秀／基隆報導〕舊衣服別亂丟，基隆中正區1位龍姓民眾不知老婆把1萬元生活費，放在舊衣服裡面，龍姓民眾整理家務時誤以為是不要的舊衣物，拿去舊衣回收箱丟棄。老婆回家找不到衣服，才驚覺事情不妙，今天一早找里長幫忙，以鋁管伸入回收箱裡撈衣服，找回1個月的生活費。

老人家經常把財物放在衣物或是舊家具中，一時忘了，被當成垃圾丟了，環保局清潔隊員常在焚化爐前垃圾堆中幫民眾找財物，也常有大型家具破碎時，撿到財物。

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基隆中正區1位龍姓民眾，因中風復健中，老婆在外工作，他見家裡一堆衣物凌亂，昨天就把1包衣服拿去舊衣回收箱丟了。不料晚上老婆回家後，詢問她的一包衣服怎麽不見了，她把1萬元的生活費放在衣服內，他才驚覺事情不妙。

今天一大早跑去找新富里長莊紫濠協助，到舊衣回收箱找衣服，莊紫濠打電話給業者，人在外地無法趕回，他就利用鋁管伸入回收箱撈舊衣服，費了一番心力才把衣物撈起來，找回捲成一團的1萬元，龍先生放下心頭的大石。

附近住戶也說，年紀大大，財物東藏西藏，經常忘記了，洗衣服或丟衣服時都會檢查一下。

莊紫濠勸民眾，財物最好放置好，不要藏在衣服裡，丟衣服時最好檢查一下。

新富里長莊紫濠成功幫龍先生在舊衣回收箱找回1萬元生活費。（記者盧賢秀攝）

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