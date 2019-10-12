139「最陰路段」過彎壓車 失控衝撞轎車

2019-10-12 11:27

〔記者湯世名／彰化報導〕國慶日慘劇！1輛機車10日行經彰化縣芬園鄉有「最陰路段」稱號的139線大彰路時，突然失控翻覆衝到對向車道，正巧撞上迎面而來的1輛轎車，所幸機車騎士僅輕傷，不過PO網顯示該輛肇事機車過彎時疑有壓車行為，網友質疑是壓車釀禍。無獨有偶，稍早6日也有2輛機車在同一路段過彎時擦撞，其中1輛甚至失控翻覆。139線短短5天就傳2輛機車事故，網友留言稱「果然是最陰路段！」

沿線景觀優美的彰化南投段139線大彰路，常因汽、機車危險駕駛，今年初以來大小車過事故不斷，輕傷、重傷者也不少，警方為有效遏阻139線競速、壓車、飆車等危險駕駛， 去年在139線21k處設置固定式測速照相桿，至今滿1年，累計取締件數逾6000件，車禍事故依然頻傳，尤其農曆7月許多機車事故，都被網友推測是「好兄弟」在抓交替。

本月6日139線彰化縣芬園段2輛機車行經彎道處時，突然失控撞在一起，其中1輛甚至越過雙黃線衝到對向車道後翻覆；10日國慶日當天下午4時左右，1輛轎車行經139線同一處地點時，突然對向彎道處衝出1輛機車疑似過彎壓車不成，失控越過雙黃線衝撞該輛轎車，所幸機車騎士僅輕傷。

139線短短5天就發生2起機車騎士疑似過彎壓車、競速失控翻覆車禍，網友紛紛撻伐「就不能好好騎車嗎？」還有人說10月10日這起事故是「國慶日慘劇」。還有人指出，139線之所以惡名昭彰，都是被這些愛飆車、壓車的機車騎士給害的。甚至有網友稱，139線動輒大小車禍事故不斷，果然是「最陰路段」。

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1輛機車行經八卦山139線時，疑過彎時有壓車突然失控翻覆衝到對向車道，撞上迎面而來的1輛轎車。（翻攝臉書彰化人大小事）

本月6日139線芬園段2輛機車行經彎道處時，突然撞在一起，其中1輛甚至越過雙黃線衝到對向車道後翻覆。（翻攝YouTube Stone Chang）

本月6日139線芬園段2輛機車行經彎道處時，突然撞在一起，其中1輛甚至越過雙黃線衝到對向車道後翻覆。（翻攝YouTube Stone Chang）

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