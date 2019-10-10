桃園警犬訓練所驚傳虐狗！訓練師鞭打狠踹狗兒影片瘋傳

2019-10-10 17:58

［記者許倬勛／桃園報導］享譽國際、屢奪世界訓犬賽大獎的桃園市龍杰警犬訓練所，近日遭爆疑似虐狗、內部環境惡劣，影像在網路上瘋傳，引起網友撻伐；陳姓業主表示，經內部調查，轄下訓練師因情緒失控管教不當，難辭其咎，但園區環境可受公評，懷疑是有人惡意抹黑，將提出告訴；桃市動物保護處今突擊檢查，依法向虐狗訓練師開罰，但環境部分則查無不法，有待進一步調查。

虐狗畫面在臉書《爆料公社》流傳，影片中，一名訓犬師以牽繩鞭打狼犬、甚至以繩索吊起狗兒後甩飛，此外，爆料人士揭露的照片中，犬籠內飼料碗滿是蟑螂，狗兒瘦骨嶙峋、皮膚潰爛，環境看來相當惡劣。

爆料人士指控，該名訓練師毫無愛心，平時對狗兒態度惡劣，對於不服管教的犬隻，時常腳踹暴打，園區的狗兒都很怕他，且許多老狗因照護不周，出現褥瘡、皮膚紅腫等狀況，業主卻放任不管，讓狗兒緩慢等死，外表光鮮亮麗的訓練所實則如地獄。

對於種種指控，龍杰警犬訓練所負責人陳俊杰表示，他從事訓犬30多年，訓練方式雖嚴格，卻從未向狗施暴，詎料近日他出國參賽，卻傳出虐狗情事，經內部調查，盧姓訓練師坦承情緒失控導致，願負法律責任、向社會公眾道歉，而作為師傅的他，也未善盡監督責任，未來會嚴加檢討。

至於內部環境惡劣一事，陳俊杰大喊冤屈，他說，園區有兩千多坪大，軟硬體設備都是業界之冠、可受公評；陳說，訓練中心內共有40多隻狗，依年齡分區居住，年邁的狗兒安置在其中一區，老狗像老人一樣，身體會有大小病痛，有些活動力差的會出現褥瘡，訓練師會為狗兒噴藥，照片中傷口周圍藍綠色的部份即是藥劑。

至於犬籠內一隻黃狗口內滿是鮮血，陳解釋，當時是因助理套上繫繩要帶狗兒出籠，不料牠瘋狂啃咬狗繩，導致口腔受傷出血，為避免狗兒過度亢奮休克，趕緊放回籠內，如今狗兒已矯正完成送回主人身邊，且主人也知悉上述狀況。

陳俊杰說，園內的狗隻死亡多是急病或老死，因園內遼闊、植有許多樹木，狗兒離世後，會安排在園內土葬，陳也強調，從業以來堅持環境清潔，犬舍每日都會清洗兩遍，碗內怎麼可能會有大量蟑螂？

「管教不當是事實，但對於抹黑、斷章取義不會姑息！」陳俊杰說，園內的環境可受公評，近日一事是因兩名員工衝突而起，對於爆料人指環境惡劣一事，已嚴重影響多年商譽，預計提出告訴。

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