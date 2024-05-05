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逃逸移工闖紅燈遭攔查 秒奔暗巷逃竄遭警包抄落網

失聯逃逸8個月移工開車闖紅燈，遇警逃竄遭警壓制逮捕押交移民署。（民眾提供）

失聯逃逸8個月移工開車闖紅燈，遇警逃竄遭警壓制逮捕押交移民署。（民眾提供）

2024/05/05 18:11

〔記者黃良傑／高雄報導〕一名失聯越南籍移工陳姓男子駕駛廂型車，因闖紅燈被員警攔下開單，陳男（26歲）心虛趁機拔腿逃竄，三民一分局圍捕逮人，經查他因失聯未按時上工，遭前雇主通報失聯，逃逸逾期居留8個月，被警攔查時，因擔心遭遣返而狂奔逃逸，最終仍被逮捕，全案訊後移送移民署高雄專勤隊偵辦、拘留。

三民一分局今指出，哈爾濱所員警前夜執行巡邏時，在三民區熱河二街與安東街口，發現1輛廂型車違規闖紅燈，立即上前攔查，並要求出示證件，一開始男子佯裝配合警方查證，但員警發現他眼神飄移不定，略顯焦躁，隨即便提高警覺；經查該外籍陳男（26歲）是越南籍失聯移工。

員警通報請求警力支援，不料，陳男立即拔腿狂奔朝暗巷逃逸，員警見狀上前追捕，陳男奔跑折返於巷弄內試圖甩開警方追緝，所幸員警機靈運用對於轄區路線的熟悉度，以優勢警力快速包抄，終於在自立一路超商前將陳男壓制逮捕。

警方表示，雇用外籍逃逸移工工作，會觸犯就業服務法等法令，如聘僱非法外籍移工，可處以15萬元至75萬元罰鍰，非法媒介者將處10萬元至50萬元罰鍰，又可能觸犯刑責，呼籲業者不要因小失大，另民眾發現逃逸移工時，可向警察機關、移民署各縣市專勤隊或勞動部「1955」檢舉。

失聯逃逸8個月移工開車闖紅燈，遇警逃竄遭警壓制逮捕押交移民署。（民眾提供）

失聯逃逸8個月移工開車闖紅燈，遇警逃竄遭警壓制逮捕押交移民署。（民眾提供）

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