「愛」的力量！遭活埋瀕死小狗1個半月奇蹟復原

美國夏威夷（Hawaii）動物援助組織PAWS最近在歐胡（Oahu）海灘上，發現一隻被「活埋」的小狗。（圖擷取自PAWS of Hawaii臉書）

2019-09-22 20:18

〔即時新聞／綜合報導〕美國夏威夷（Hawaii）動物援助組織PAWS最近在歐胡（Oahu）海灘上，發現一隻被「活埋」的小狗，牠被救出沙堆時根本可以說是「體無完膚」，不僅全身腫脹流血，毛也幾乎掉光！組織成員還連忙將牠緊急送到獸醫院治療，經過妥善的照顧，現在牠已經被當地愛心人士領養，正在慢慢康復中。

綜合外媒報導，夏威夷動物援助組織PAWS在7月9日發現這隻小狗時，牠只從沙堆中露出一顆頭，被救出沙堆後，發現牠全身竟然充滿化膿的開放性傷口、不斷的在流血，甚至身上9成的毛都已經掉光！除此之外，組織成員還在小狗的腿上發現了「刀傷」，他們懷疑可能是前飼主為了讓牠趕快「解脫」，才會選擇先割傷牠再將牠活埋。

PAWS成員發現牠是「女生」後替牠取名為利亞洛哈（Leialoha），意思是夏威夷語的「愛」，並將牠送往獸醫院治療；牠被獸醫檢查出患有嚴重的皮膚病，也因被埋在炙熱的沙中，造成嚴重曬傷以及脫水，經過治療後，牠的腿傷已經復原，身上潰爛的皮膚也慢慢長出來。

在利亞洛哈還未完全好轉時，愛狗人士亞曼達（Amanda）透過PAWS臉書看到關於牠的資訊後，馬上就決定收養牠；亞曼達表示，當她第一次看到利亞洛哈時「我的心都碎了，我知道她需要我們領養她。」，隨後也時常透過PAWS的臉書分享利亞洛哈的近況。

經過1個半月的時間，如今，利亞洛哈在新家庭的照顧下完全康復，也不再害怕與人接觸；當地警方也於8月開始追查虐待利亞洛哈的人，但至今尚未尋獲任何消息。

牠被救出沙堆後，發現牠全身竟然充滿化膿的的開放性傷口、不斷的在流血，甚至身上9成的毛都已經掉光！（圖擷取自PAWS of Hawaii臉書）

經過1個半月的時間，如今，利亞洛哈在新家庭的照顧下完全康復，也不再害怕與人接觸（圖擷取自PAWS of Hawaii臉書）

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