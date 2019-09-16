逼幼犬喝酒惹議！林佳新反嗆：你們的寵物有我的健康？

2019-09-16 17:23

〔即時新聞／綜合報導〕力挺韓國瑜、有「最強菜農」之稱的林佳新，昨（15）日才剛宣布參選台中市第一選區立委，沒想到今天就被網友起底，曾直播強餵幼犬喝酒，影片一出引起外界批評；林佳新稍早表示已道過歉，還反嗆「你們家的寵物有我家的健康快樂嗎」？不少網友表明不能接受。

挺韓的菜農林佳新昨天透過臉書宣布要參選台中市第一選區立委，要挑戰「最強立委」蔡其昌，沒想到過去他竟然強迫自己飼養的幼犬喝啤酒並大噴三字經「x你x」，誇張行徑引起外界批評，即使過去他已經曾經為此道歉，但離譜的行為被起底後仍讓不少網友批評「會不會太扯」。

林佳新臉書稍早先是湧進網友的批評聲浪，隨後馬上再發一篇文解釋，先反問「有新招嗎」？並強調，他已經鄭重道歉過，還向質疑的網友嗆聲「你們家的寵物有我家的健康快樂嗎」？還說「連人都沒他（寵物）快活」。

不少網友對於他的聲明持續提出疑惑，認為「您說您對於之前強餵幼犬喝酒的事件已經改過自新了，那對於動物保護那部份的政見，我想知道您有什麼想法呢？」、「少量酒精會造成狗狗肝臟腫脹，高量的酒精會造成肝小葉與中心靜脈區壞死，若長期飲酒會造成肝臟發炎，進而引發肝硬化，有致命風險」，不過也有林佳新的支持者表態力挺，認為這次有影片佐證的指控是「抹黑」。

☆自由時報電子報提醒您，未成年請勿飲酒，禁止酒後駕車☆

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