被恫「出門小心，最近酒駕很多」 檢：未構成恐嚇

2019-10-09 17:21

〔記者陳慰慈／新北報導〕新北市潘姓男子與女子小美（化名）因性交易未付款起糾紛，小美帶了趙姓等4名男子跟潘男談判，潘男控訴被趙男毆打並強逼簽下30萬元本票，還被恫嚇：「我知道你家在哪？」、「你出門小心，最近酒駕很多」，新北地檢署調查認為小美、趙男涉犯妨害自由、恐嚇等罪嫌不足，今僅依傷害罪嫌起訴趙男。

趙男指控，去年12月12日晚間，小美跟他約在永和一家速食店談判，同行還有趙男及另3名不詳男子，趙男出手毆打他，恫嚇：「我知道你家在哪？」「你出門小心，最近酒駕很多」，致使他心生畏懼簽下3張30萬元本票及2張借據，怒控小美、趙男涉犯傷害、妨害自由、恐嚇等罪。

小美到案表示，當天未指示趙男毆打潘男，也否認限制潘男行動自由及強逼簽本票，30萬元是潘男性侵她給的補償；趙男也否認犯行，指稱是潘男說願意花30萬元和解。

小美告潘男性侵，雖獲不起訴處分，但檢方認為處分是因罪嫌不足，並非直接認定潘男證詞真偽，加上旅館房間內無監視器，無法完全排除潘男性侵小美的可能性，而在速食店談判畫面，潘男所在位子無監視器畫面可調閱，因此無法排除潘男自願簽下本票的可能性，恐嚇部分則無具體加害通知，小美、趙男均獲不起訴，趙男動手打傷潘男部分，則依傷害罪嫌起訴。

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