週刊爆「巴結」說引發不滿 客家大老提告被駁回

2019-10-09 12:00

〔記者溫于德／台北報導〕週刊去年報導，台北市客委會時任主委曾有年為「巴結」客家大老沈鳳雲，在招考新人時先逼迫9職等專員自願請調，再破格由7職等的沈男姪孫代理；沈鳳雲認為報導不實，提告要求週刊、社長、總編輯與撰稿記者應連帶賠償100萬元並登報道歉。台北地院審結，認定撰稿記者已盡合理查證義務，並為合理適當評論，駁回沈鳳雲請求，可上訴。

沈鳳雲指出，週刊去年9月5日以「巴結客家大老沈鳳雲換狀元 北市客委會驚爆人事黑幕」作為標題，內容略為提到：「台北市客委會主委曾有年為巴結客家大老沈鳳雲，利用職務之便，拔擢其姪孫，在招考新人時，先逼迫9職等的專員自願請調，接著不錄取甄選第一名的8職等公務員，竟破格選定7職等的沈某代理9職等職務...」等語。

沈鳳雲認為，週刊影射他施壓並影響曾有年，介入客委會人事案，並打壓會內其他職員，均非事實，要求週刊、社長、總編輯與撰稿記者應連帶賠償100萬元並登報道歉。

但週刊律師出庭時辯稱，報導主要針對曾年有希望巴結沈鳳雲，並未侵害到沈鳳雲名譽，且出刊前也已向北市議員陳孋輝求證，陳孋輝當時也說，「曾有年執行徵選人事案似乎有為了地方勢力而未公正辦理」，才會撰稿質疑曾有年，並提到「巴結」沈鳳雲。

法官審理後認定，撰稿記者已盡合理查證義務，並為合理適當推論，駁回沈鳳雲請求。

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