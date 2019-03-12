客家大老不滿週刊爆「巴結」說提告 律師引「半澤直樹」名句

2019-03-12 13:36

〔記者溫于德／台北報導〕鏡週刊去年9月報導，台北市客委會主曾年有（時任）為「巴結」客家大老沈鳳雲，透過拔擢沈的姪孫，在招考新人時先逼迫9職等專員自請離職，且不錄取甄選第一名的8職等公務員，破格選定7職等的沈姓姪孫代理9職等職缺。沈翁認為報導不實，提告要求撰稿記者及其社長、總編應連帶賠償100萬元並公開道歉。全案今天首度開庭，沈的律師引知名日劇「半澤直樹」中名言：「上司的過錯是下屬的責任」，要求上司與下屬均要負責。

沈鳳雲委任律師詹晉鑒稍早主張，該報導通篇以「巴結」兩字指沈翁有關說客委會人事案，實則不然，且報導出刊前未詳實查證，均已侵害沈的名譽權，因此要求記者、社長與總編應連帶賠償100萬元，並登四報道歉與刊登更正報導；詹也引日劇「半澤直樹」中名言：「上司的過錯是下屬的責任」表示，報導既出，上司與下屬均需負起連帶責任。

但週刊律師何念屏辯稱，報導主要針對客委會主委曾年有希望巴結沈鳳雲，並未侵害到沈的名譽，且出刊前也已向北市議員陳孋輝求證，陳當時也說，「曾執行徵選人事案似乎有為了地方勢力而未公正辦理」，也因此，才會撰稿質疑曾突然將人選改為從缺，「巴結」沈；律師也說，實際上有其他消息來源作同樣質疑，只是無法透露身分。

法官庭末諭知原告若要傳證人應陳報地址，全案候核辦。

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