別開玩笑！網友拿「客家哏」作文章 客委會公文也被歪樓

2019-08-29 22:48

〔即時新聞／綜合報導〕少部分網友和台大批踢踢實業坊（PTT）鄉民有時會誇大客家人的「勤儉」形象開玩笑，這種歧視的言行讓不少人覺得不舒服，向行政院、客委會檢舉，沒想到，客委會行文請教育部注意學術網路不當言論的公文曝光，也被某些網友「歪樓」。

有些人誇大對客家人的刻板印象，甚至拿「勤儉」、「節省」開玩笑。就有民眾在台大批踢踢實業坊（PTT）論壇上看到此類玩笑感到不適，向行政院、客委會陳情。

客委會行文教育部，呼籲改善PTT的歧視環境、宣導族群平等，不料公文內容在網路上曝光後，部分網友又群起留言「歪樓」，紛紛稱「果然是客家人，連哏都不給講」、「（公文）把主旨跟說明打在一起，可以，這很客家」、「這一定不是客家人投書的，客家人連投書都省下來了！」、「而且還是用電子公文，果然是客家人，連紙本都省了」、「不愧是客家委員會，公文內容真少」。

公文內容流傳上PTT後，客委會也在臉書發文證實，表示發函的最大用意是希望能夠宣導「族群平等」，為了傳承客家文化、促進不同族群間的相互理解，客委會也樂見網路上能有更多「真正」的客家哏，並強調客家人不玻璃心，都非常「好客」。客委會也特別邀請民眾到客庄旅遊，驗證一下客家人是否真的好客。

相關原文請見：

（台灣迷因網友反應）

（客委會回覆）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法